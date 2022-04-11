HỢP-KHẮC cung hoàng CHI TIẾT, không phải ai cũng biết, BẠCH DƯƠNG hợp với NHÓM LỬA nhưng lại khắc với NHÓM ĐẤT, KHÍ (phần 1)

Bạch Dương là cung hoàng đạo thuộc nhóm Lửa, vì vậy họ rất hợp với các bạn trong cùng nhóm Lửa của mình, gồm Nhân Mã và Sư Tử hoặc là người cùng cung Bạch Dương với mình.

Hơn nữa, cũng giống như Bạch Dương, Nhân Mã theo đuổi một cuộc sống tự do, thoải mái, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Những điểm tương đồng này khiến mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp, hiếm khi có xung đột. Xem thêm: Cung Bạch Dương hợp với cung nào nhất?

Trong đó, Nhân Mã và Bạch Dương chính là bộ đôi hoàn hảo, như thể sinh ra để dành cho nhau. Bởi Nhân Mã có thể giúp Bạch Dương "cân bằng" nhờ sự vui tính, dễ thương của mình.

Cung khắc: Cự Giải, Ma Kết, Thiên Bình

Một người thuộc nguyên tố Lửa như Bạch Dương sẽ không thể nào hòa hợp với người thuộc nguyên tố Nước và Đất như Cự Giải và Ma Kết, cũng như ít có khả năng ghép thành một cặp với người thuộc nguyên tố Khí như Thiên Bình.

Nếu Bạch Dương "hợp cạ" với Nhân Mã bao nhiêu thì chòm sao này dễ bị xung đột với Ma Kết và Cự Giải bấy nhiêu. Sở dĩ có điều này là bởi Ma Kết và Cự Giải là hai cung hoàng đạo với đặc điểm ưa thích sự khuôn phép, kỷ cương và luôn e dè trước những điều mạo hiểm, trái ngược hẳn với tính cách tự do của Bạch Dương.

Kim Ngưu

Cung hợp: Ma Kết và Xử Nữ

Cung Kim Ngưu hợp với cung nào? Kim Ngưu là chòm sao thuộc nhóm Đất, sẽ thật tuyệt vời nếu họ được gặp gỡ và kết giao với những người bạn cùng nguyên tố với mình là Ma Kết và Xử Nữ hoặc với những người cung Kim Ngưu khác.

Không những thế Kim Ngưu cũng có thể kết hợp cùng với những cung hoàng đạo Song Ngư, Cự Giải để tạo nên những cặp đôi tốt đẹp.

Trong đó, Kim Ngưu – Cự Giải là một cặp đôi tâm đầu ý hợp, có mối liên kết chặt chẽ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cặp đôi này có thể hiểu rõ đối phương đã, đang và sẽ suy nghĩ những gì, luôn "thẩm thấu" rõ được cảm xúc của đối phương.

Cung khắc: Bảo Bình và Sư Tử

Kim Ngưu sẽ cực kỳ xung khắc với chòm sao thuộc chòm sao thuộc nguyên tố Nước như Bảo Bình và nguyên tố Lửa như Sư Tử.

Bảo Bình vốn một cung hoàng đạo nổi loạn, phá cách, mang những tính cách tương phản với Kim Ngưu. Sự trái ngược này rất có thể sẽ tạo nên một mối quan hệ vô cùng lộn xộn.

Song Tử

Cung hợp: Bảo Bình, Thiên Bình

Cung Song Tử hợp với cung nào trong 12 cung hoàng đạo? Song Tử là một chòm sao có thể dễ dàng thích nghi và hoà đồng với bất kỳ ai bạn ấy gặp, nhưng họ sẽ phù hợp nhất với Thiên Bình hoặc Bảo Bình bởi sự tương đồng ở trong cách sống độc lập và yêu thích những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Họ có thể dễ dàng cười nói vui vẻ, chia sẻ với nhau như thể đã thân lâu lắm rồi dù chỉ mới ngay lần đầu gặp mặt.

Cung khắc: Song Ngư, Cự Giải, Xử Nữ

Song Tử sẽ rất xung khắc với những cung thuộc nguyên tố Nước như Song Ngư, Cự Giải hoặc cũng khó tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp với cung thuộc nguyên tố Đất như Xử Nữ và Ma Kết.

Một Song Tử độc lập, lý trí đối mặt với Song Ngư nhạy cảm thường tạo ra sự xung đột. Trong khi đó tính cách thất thường của Song Song khiến họ cũng ít “hợp rơ” với người nguyên tắc và bảo thủ như Xử Nữ và Ma Kết.

Cự Giải

Cung hợp: Song Ngư, Hổ Cáp

Bạn có biết cung Cự Giải hợp với cung nào? Cự Giải cùng các cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Nước khác hoàn toàn có khả năng để tạo nên một mối quan hệ hoàn thiện và tốt đẹp như Hổ Cáp, Song Ngư và những người cũng mang cung hoàng đạo Cự Giải như mình.

Cự Giải được biết đến với đặc trưng tính cách vô cùng nhạy cảm. Những chú Cua cũng giống như Song Ngư ở chỗ cả hai đều tinh tế, mẫn cảm, luôn biết cảm thông và khoan dung với người xung quanh.

Việc cùng yếu tố Nước và những điểm tương đồng trên đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa hai cá thể này. Khi ở cạnh nhau, rất hiếm khi thấy cặp đôi Cua và Cá cãi vã, bất đồng, thay vào đó là cảm giác của sự thấu hiểu, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, những cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Đất như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết, cũng rất hợp với Cự Giải.

Cung khắc: Bạch Dương, Thiên Bình

Cự Giải nên tránh xa Bạch Dương, bởi cung hoàng đạo này mang trên mình tính cách của sự bốc đồng, nóng nảy và quá sôi nổi – hoàn toàn trái ngược với Cự Giải. Điều này có thể khiến Cự Giải bị tổn thương.

Đồng thời Cự Giải cũng khó mà kết hợp hòa hợp với những cung hoàng đạo thuộc hệ Khí luôn biến động như Thiên Bình.

Sư Tử

Ảnh minh họa: Internet

Cung hợp: Bạch Dương và Nhân Mã

Cung Sư Tử hợp với cung nào? Vốn là cung hoàng đạo của sự tự tin, đam mê, nhiệt huyết, Sư Tử thực sự có một mối liên kết mạnh mẽ với Bạch Dương và Nhân Mã. Họ sinh ra để trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau.

Trong họ đều có những niềm đam mê mãnh liệt; bộ ba này rất biết cách tận hưởng cuộc sống và luôn luôn cố gắng theo đuổi đam mê cũng như khích lệ nhau đạt được mục tiêu của mình.

Cung khắc: Ma Kết, Kim Ngưu, Hổ Cáp

Sử Tử sẽ rất khó tìm được tiếng nói chung với các cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Đất như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết; cũng như các cung thuộc nguyên tố Nước như Hổ Cáp, Song Ngư, Cự Giải.

Trong đó, Hổ Cáp là cung hoàng đạo với bản tính thích kiểm soát nên cũng chính là cung hoàng đạo dễ khắc khẩu với Sư Tử nhất.

Xử Nữ

Cung hợp: Ma Kết và Kim Ngưu

Xử Nữ rất hợp cạ với những cung hoàng đạo cùng nguyên tố Đất với mình như Kim Ngưu, Ma Kết; đồng thời cũng sẽ cho ra một mối quan hệ tốt đẹp khi họ kết hợp với những cung hoàng đạo nhóm Nước như Hổ Cáp, Cự Giải và Song Ngư.

Trong đó, Xử Nữ và Ma Kết là hai cung hoàng đạo có sự tương đồng về phong cách làm việc trách nhiệm, cần mẫn, chăm chỉ và có thái độ vô cùng nghiêm túc với tình yêu.

Đây thực sự là một trong những cặp đôi cực kì ăn ý nhất nhì hệ hoàng đạo. Họ đều là những người vô cùng tận tâm, chu đáo và có lối sống an toàn, chậm rãi và thực tế. Xem thêm: Cung Xử Nữ hợp với cung nào để tình duyên trọn vẹn?

Cung khắc: Song Tử và Song Ngư

Xử Nữ có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với một Song Tử trái ngược. Giữa họ rất dễ có những luồng ý kiến khác nhau, sự bất đồng về tiếng nói và phong cách sống khiến họ đôi lúc đẩy mối quan hệ của mình đến bờ vực nguy hiểm.

Tính cách thiên về lý trí của Xử Nhi cũng khó mà “nhìn hợp mắt” với người sống thiên về cảm xúc, nhạy cảm như Song Ngư.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm