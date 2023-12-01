Hồng phúc tề thiên, 3 con giáp tài lộc hanh thông từ ngày 1/12 đến ngày 15/12: Thần Tài nắm tay phải, Quý Nhân nắm tay trái, gia đình thịnh vượng, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thu lộc tứ phương, vạn sự như ý từ ngày 1/12 đến ngày 15/12.

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài, nên người tuổi Sửu có một ngày khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kỵ, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Từ ngày 1/12 đến ngày 15/12, vì bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Bạn thấy đấy, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Hồng phúc tề thiên, 3 con giáp tài lộc hanh thông từ ngày 1/12 đến ngày 15/12: Thần Tài nắm tay phải, Quý Nhân nắm tay trái, gia đình thịnh vượng, xây nhà sắm xe đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Từ ngày 1/12 đến ngày 15/12, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Hồng phúc tề thiên, 3 con giáp tài lộc hanh thông từ ngày 1/12 đến ngày 15/12: Thần Tài nắm tay phải, Quý Nhân nắm tay trái, gia đình thịnh vượng, xây nhà sắm xe đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã có trí thông minh tuyệt vời và trí tuệ cảm xúc cao. Nhờ bản tính tò mò, thích khám phá, họ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi vấp ngã. Càng lớn tuổi, con giáp này càng tích lũy được nhiều phúc khí và may mắn, bước đi ngày càng vững vàng.

Từ ngày 1/12 đến ngày 15/12, tử vi nói rằng người tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, có chí cầu tiến nên công việc làm ăn phát đạt. Nhờ trí tuệ cá nhân mà họ sẽ giải quyết được những rắc rối trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Sự thuận lợi trong công việc thúc đẩy tài lộc thăng hoa. Được Thần Tài trợ mệnh, con giáp này hứa hẹn càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu thì tài lộc sẽ càng càng hanh thông bấy nhiêu.

Hồng phúc tề thiên, 3 con giáp tài lộc hanh thông từ ngày 1/12 đến ngày 15/12: Thần Tài nắm tay phải, Quý Nhân nắm tay trái, gia đình thịnh vượng, xây nhà sắm xe đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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