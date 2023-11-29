3 con giáp thu lộc liên miên vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11: Phúc khí tràn trề, trên người lắm của nhiều tiền, chuẩn bị may túi 10 gang mang đi mà đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang nổi tiếng thiên hạ, được quý nhân đưa đường chỉ lối vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp. Theo tử vi, vận trình công danh của Mão cực vượng. Đường tài lộc của Mão hanh thông, suôn sẻ vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11.

Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Khoảng thời gian này Mão khá thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Bên cạnh đó, Mão có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt, người tuổi Mão có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này, khiến ai cũng nể phục.

3 con giáp thu lộc liên miên vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11: Phúc khí tràn trề, trên người lắm của nhiều tiền, chuẩn bị may túi 10 gang mang đi mà đựng vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính cách ổn định, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, con giáp này không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc.

Đúng 5 giờ sáng ngày 30/11 là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua.

Người tuổi Dần sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm tam hỷ lâm môn của con giáp này.

3 con giáp thu lộc liên miên vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11: Phúc khí tràn trề, trên người lắm của nhiều tiền, chuẩn bị may túi 10 gang mang đi mà đựng vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11 nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

3 con giáp thu lộc liên miên vào đúng 5 giờ sáng ngày 30/11: Phúc khí tràn trề, trên người lắm của nhiều tiền, chuẩn bị may túi 10 gang mang đi mà đựng vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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