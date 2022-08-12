Hôm nay, lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, phúc đức tích lũy bấy lâu đến ngày nở hoa, vận trình 3 con giáp phát sáng, bình bình an an mà hưởng phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 04:59

Điểm danh những con giáp cực may mắn trong ngày lễ Vu Lan 15/7 âm lịch này. Hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé!

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Khi đã quyết định chuyện gì, bạn luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Nhờ đó bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong ngày lễ Vu Lan là thời điểm hoàng kim nhất trong năm của Sửu. Bạn có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ.

Hôm nay, lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, phúc đức tích lũy bấy lâu đến ngày nở hoa, vận trình 3 con giáp phát sáng, bình bình an an mà hưởng phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong ngày lễ Vu Lan là thời điểm hoàng kim nhất trong năm của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường kiệm lời. họ sống lạc quan, dễ gần, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những việc tốt họ đã và đang làm sẽ tích phúc đức cho cả gia đình, giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà.

Trong ngày lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, vận may của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện. Vận trình tình cảm của các thành viên trong gia đình đều hanh thông hơn, mọi khó khăn được tháo gỡ. Về việc làm ăn, kinh doanh, tuổi Hợi có nhiều sáng tạo hơn, biết cách nắm bắt thời cơ để phất lên nhanh chóng, có thể gặt hái được nhiều thành công nhờ sự bền bỉ và chăm chỉ.

Hôm nay, lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, phúc đức tích lũy bấy lâu đến ngày nở hoa, vận trình 3 con giáp phát sáng, bình bình an an mà hưởng phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Trong ngày lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, vận may của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý giao tiếp giỏi, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên nhân cách khá tốt. Bạn khá trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trí nhớ của Tý khá tốt, việc nhỏ nhặt nhất bạn cũng không bỏ sót.

Vì vậy con giáp này luôn là người giữ và xem trọng lời hứa của mình. Khi đã hứa với ai, bạn nhất định phải làm cho bằng được. Vì vậy bạn luôn được mọi người tin cậy. Ngày lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, vận mệnh của tuổi Tý sẽ thay đổi chóng mặt, tình tiền không thiếu bất cứ thứ gì.

Hôm nay, lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, phúc đức tích lũy bấy lâu đến ngày nở hoa, vận trình 3 con giáp phát sáng, bình bình an an mà hưởng phú quý vinh hoa - Ảnh 3
Ngày lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, vận mệnh của tuổi Tý sẽ thay đổi chóng mặt, tình tiền không thiếu bất cứ thứ gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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