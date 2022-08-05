Cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 5/8/2022, Thần May Mắn bám riết, 3 con giáp tiền bạc chất đầy bồ, vượng tài vượng lộc, qua cơn đại nạn

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 11:42

Tử vi 12 con giáp cho thấy, cuối ngày thứ 6, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Sửu

Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Sửu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thế nên, cuối ngày hôm nay, chẳng cần cậy nhờ ai thì Sửu cũng có thời gian phú quý an nhàn.

Chẳng những mua nhà sắm xe, con giáp giàu sang này còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to. Dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì tuổi Sửu cũng nên chú ý đến sức khoẻ nhé!

Cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 5/8/2022, Thần May Mắn bám riết, 3 con giáp tiền bạc chất đầy bồ, vượng tài vượng lộc, qua cơn đại nạn - Ảnh 1
Cuối ngày hôm nay, chẳng cần cậy nhờ ai thì Sửu cũng có thời gian phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Thân chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân. 

Trong thời gian cuối ngày thứ 6 này, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Đặc biệt, tài khoản của Thân vẫn nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn. Về chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thân cũng thăng hoa rực rỡ không kém.

Cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 5/8/2022, Thần May Mắn bám riết, 3 con giáp tiền bạc chất đầy bồ, vượng tài vượng lộc, qua cơn đại nạn - Ảnh 2
Trong thời gian cuối ngày thứ 6 này, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, có chí tiến thủ và có tham vọng nên Dần sớm ý thức được những gì mình cần làm để có cuộc sống như ý. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên cuối ngày hôm nay 5/8/2022, tuổi Dần sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Thời gian này, cuộc sống tuổi Dần không những như ý, thêm phúc lộc đầu tay mà còn phát tài thăng hoa. Tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian vượng vận tài lộc, muốn nghèo cũng khó. Chuyện tình cảm lứa đôi mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 5/8/2022, Thần May Mắn bám riết, 3 con giáp tiền bạc chất đầy bồ, vượng tài vượng lộc, qua cơn đại nạn - Ảnh 3
Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên cuối ngày hôm nay 5/8/2022, tuổi Dần sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản

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