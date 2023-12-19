Hôm nay 19/12/2023, 3 con giáp dự báo vượng sắc, hóa Rồng hóa Phượng, phú quý đủ đầy, phất lên như diều gặp gió

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 19/12/2023 hôm nay, tuổi Tý sẽ có nhiều phiền toái, có thể là mất hàng hóa, mất tài liệu quan trọng hoặc bị tiểu nhân chơi xấu sau lưng, nên cẩn thận. Con giáp này phải tập trung cao độ trong công việc để không bị xảy ra sai sót đáng tiếc.

Vận trình tình cảm bình ổn. Con giáp này là người hiền lành biết dung hòa mọi mối quan hệ nên rất được lòng những người xung quanh. Những ai đang giận dỗi nửa kia thì nên làm hòa trong hôm nay.

Vận tài lộc cũng khá chật vật, tuổi Tý không thể tích lũy được tiền ở thời điểm này, chi nhiều hơn thu. Bản mệnh hay lơ là, không tập trung nên dễ bị lạc đồ hoặc rơi tiền lúc nào không hay, nhất là hôm nay, phải hết sức cẩn thận.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu nổi tiếng là người chăm chỉ, hiền lành và chân chất, thật thà. Mặc dù không phải là người giỏi giao tiếp nhưng con giáp này luôn được người xung quanh yêu mến vì sự tốt bụng và thân thiết của mình. Một khi đã lên kế hoạch, người tuổi Sửu lúc nào cũng hết lòng hết dạ để đạt được thành công.

Hôm nay sẽ là khoảng thời gian đầy cơ hội cho những người tuổi Sửu. Nhờ cát tinh soi chiếu, họ sẽ nhận được bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp, đó có thể là một công việc mới, sự thăng tiến hay thành công của một dự án lớn. Về mặt tài chính, tuổi Sửu có cơ hội tăng thêm thu nhập thông qua đầu tư hoặc hợp tác với người khác. Trong chuyện tình cảm, những tuổi Sửu độc thân có thể gặp được một người đặc biệt, trong khi những người đã có "người thương" sẽ biết cách đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới.

Đây là giai đoạn quan trọng nên người tuổi Sửu cần nắm bắt cơ hội và theo đuổi mục tiêu của mình một cách can đảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 19/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xứng đáng có nhiều người yêu thương.

Công việc: Người tuổi Dần khéo léo trong ứng xử, làm việc gì đều tận tâm và tận tình giải quyết.

Tình cảm: Bạn là người dễ mềm lòng, chỉ một lỗi lầm cũng có thể dễ dàng bỏ qua.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn luôn có kế hoạch tài chính cụ thể.

Sức khoẻ: Thường xuyên thăm khám bác sĩ, cẩn thận các bệnh về da.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.