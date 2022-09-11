Hôm nay (11/9), Ngọc Hoàng "mở cổng tài lộc", Thần Tài gọi tên "điểm danh", 3 con giáp một bước hoá thành "Phượng Hoàng lửa", tay trái đếm tiền, tay phải cân vàng, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 04:25

Hôm nay, các con giáp sau có nhiều may mắn về con đường tài lộc, đón một ngày cuối tuần an nhàn và hạnh phúc.

Tuổi Sửu 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Đặc biệt, vào một ngày đặc biệt như hôm nay, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Sửu, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. 

Hôm nay (11/9), Ngọc Hoàng 'mở cổng tài lộc', Thần Tài gọi tên 'điểm danh', 3 con giáp một bước hoá thành 'Phượng Hoàng lửa', tay trái đếm tiền, tay phải cân vàng, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Tỵ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong hôm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, ngay trong hôm nay này, tuổi Tỵ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Tỵ có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé. Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào hôm nay đấy!

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo. 

Ngược lại, tuổi Thìn còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, ngày đặc biệt như hôm nay, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. 

Đặc biệt, hôm nay được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

Dự kiện cuối tháng 8 Âm lịch, tuổi Thìn không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

Hôm nay (11/9), Ngọc Hoàng 'mở cổng tài lộc', Thần Tài gọi tên 'điểm danh', 3 con giáp một bước hoá thành 'Phượng Hoàng lửa', tay trái đếm tiền, tay phải cân vàng, từ đây về sau hưởng cuộc sống an nhàn như tiên - Ảnh 2
Đặc biệt, hôm nay được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet

​​*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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