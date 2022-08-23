Nửa cuối năm nay, vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như thời gian trước đây, con giáp này dù cố gắng tới bao nhiêu cũng không đạt hoặc đạt kết quả nhưng lại không được như mong đợi thì cuối năm nay, mọi sự sẽ thay đổi theo một hướng bất ngờ.

Chính sự cần cù chịu khó, nhẫn nại của người tuổi Dậu sẽ giúp họ có sự tăng lên về tiền bạc trong cuối năm nay, cụ thể chủ yếu đến từ thu nhập của công việc chính. Thời cơ chuyển mình đã đến, tuổi Dậu hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội vì vận may đang đến, xem chừng muốn không phát tài cũng khó.

Những cố gắng và nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp vào ngày 1.8 âm lịch sắp tới. Sau những sóng gió chật vật, thậm chí có lúc tưởng chừng gục ngã. Người tuổi Dậu sẽ được trời ban cho những cơ hội để phát triển, thăng tiến.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê biết cách kiếm tiền. Nhờ năng lực đặc biệt cộng thêm trí thông minh, sự sắc sảo cùng độ nhạy bén với thời cuộc mà trong lĩnh vực tài chính Mùi có khả năng vượt trội. Thậm chí, trong tình huống khó khăn thì con giáp này cũng tìm được đường đi đúng đắn cho mình. Người khác có thể không nhìn thấy thời cơ ngàn vàng nhưng bản mệnh lại nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ảnh minh họa

Trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả nên Thần Phật thương yêu hết mình, vào đúng ngày 1/8 âm lịch tới chắc chắn sự nghiệp của tuổi Mùi phát triển vô cùng mạnh mẽ, tài lộc ùa vào nhà, tiền bạc đổ về như thác đổ, cuộc sống viên mãn như ý.

Tuổi Mão

Theo tử vi, năm 2022 tài vận của tuổi Mão vô cùng thuận lợi. Bản mệnh nhờ có "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mà tài vận ngày càng hanh thông, dồi dào. Trời sinh tuổi Mão vốn sung sướng song thích tự thân lập nghiệp. Dẫu vất vả song với sự cá tính và bản lĩnh, bản mệnh bươn chải một mình vẫn có thể làm nên nghiệp lớn.

Vào đúng ngày 1/8 âm, tuổi Mão có Kỷ Thổ lộ xuất Thiên Tài, có Chính Ấn nâng đỡ, lại thêm Hợi Mão Bán Hợp nên vận trình tài lộc khá tốt, người làm kinh doanh buôn bán thuận lợi. Đặc biệt, người tuổi Mão làm nghề bất động sản, dự án nhà đất dễ "trúng quả".

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