Học ngay cách chọn màu trang phục hợp phong thủy để cả năm MAY MẮN, PHÁT TÀI, LÀM GÌ CŨNG THUẬN

Tâm linh - Tử vi 13/02/2018 13:19

Đây chính là cách chọn màu sắc hợp phong thủy theo từng bản mệnh, gia chủ hãy lưu lại ngay để năm mới nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

Theo thuyết ngũ hành tương sinh, mỗi bản mệnh đều có một màu sắc hợp với mệnh của mình. Việc chọn trang phục hợp phong thủy sẽ giúp chủ nhân may mắn trăm bề, làm gì cũng thuận trong năm mới.

Dưới đây là cách chọn màu quần áo hợp phong thủy theo từng bản mệnh, gia chủ hãy lưu lại ngay.

Học ngay cách chọn màu trang phục hợp phong thủy để cả năm MAY MẮN, PHÁT TÀI, LÀM GÌ CŨNG THUẬN - Ảnh 1
Năm Mậu Tuất 2018, khi chọn trang phục theo bản mệnh người mệnh Kim nên chọn màu trắng, vàng và ánh kim - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Kim: Màu trắng, vàng, ánh kim

Những người mệnh kim nên chọn trang phục có màu sắc tươi sáng như vàng, trắng hoặc ánh kim. Ngoài ra, vì Thổ và Kim tương sinh nên người mệnh Kim có thể chọn màu nâu đất, xanh rêu để khoác lên người sẽ giúp vận tài lộc thêm vượng, may mắn gõ cửa trong năm mới.

Mệnh Mộc: Màu xanh, đen, xanh nước biển

Theo thuyết ngũ hành tương sinh, người mệnh Mộc tức mệnh Gỗ rất thích hợp với màu nâu, vàng. Tuy nhiên, vì Thủy sinh Mộc nên thay vì chọn màu sắc hợp mệnh gia chủ nên chọn những màu phong thủy thuộc mệnh Thủy để làm lợi cho mệnh của mình. Màu xanh, đen, xanh nước biển đậm hay tím chính là những màu sắc mang lại vận may cho bạn trong năm Mậu Tuất 2018 này.

Học ngay cách chọn màu trang phục hợp phong thủy để cả năm MAY MẮN, PHÁT TÀI, LÀM GÌ CŨNG THUẬN - Ảnh 2
Màu đen, xanh, trắng sẽ giúp cho bản mệnh của người mệnh Thủy thêm vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Thủy: Màu đen, xanh và trắng

Thủy tức mệnh nước, vậy nên những ai thuộc bản mệnh này nên mặc trang phục có màu xanh, xanh nước biển đậm đầu năm để cả năm như ý. Đặc biệt, bởi Kim sinh Thủy  nên muốn vận số thêm vượng bạn cần kết hợp thêm màu trắng, vàng khi diện tết.

Mệnh Hỏa: Màu đỏ, tím

Hỏa tức lửa, đây là nguyên tố có màu đỏ là màu tượng trưng. Thế nên, những ai mệnh Hỏa muốn cả năm thuận lợi, phát tài hãy diện ngay màu đỏ lên người trong ngày mùng 1 đầu năm. Ngoài màu đỏ, người mệnh Hỏa có thể chọn những màu có tông nóng như cam, vàng để làm lợi cho mình.

Học ngay cách chọn màu trang phục hợp phong thủy để cả năm MAY MẮN, PHÁT TÀI, LÀM GÌ CŨNG THUẬN - Ảnh 3
Người mệnh Thổ chớ bỏ qua màu đỏ, cam, vàng, nâu trong tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Thổ: Màu cam, vàng, nâu

Vì Hỏa sinh Thổ nên người mệnh thổ nên kết hợp màu sắc phong thủy giữa mệnh Hỏa và Thổ với nhau. Bạn có thể mặc quần áo màu cam, vàng, nâu điểm xuyến thêm phụ kiện màu đỏ, tím để tôn lên sự sang trọng, cốt cách thanh tao của mình.

Ông bà ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vậy nên muốn cả năm sung sướng, phát tài, gia đạo bình an gia chủ nên tận dụng những mẹo phong thủy thu hút may mắn, tài lộc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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