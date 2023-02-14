Hoan hỷ đoán tuần đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc lộc rợp trời, kinh doanh cực vượng, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 21:00

Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, việc làm ăn vượng tài vượng lộc, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến là người hiền lành, khéo léo, luôn giữ được tư tưởng lạc quan, yêu đời. Trước mỗi khó khăn, con giáp này luôn tỏ ra bình tĩnh, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Trong tuần đầu tháng 2 âm lịch, con giáp này nhận được nhiều tin vui, sự nghiệp ắt sẽ hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người tuổi Mão làm công ăn lương sẽ được cấp trên tín nhiệm, đạt được nhiều thành tích tốt. Người làm kinh doanh thì doanh thu tăng cao, giúp họ giải quyết được một số khoản nợ nần. Tuy sự nghiệp hanh thông, như ý nhưng về sức khỏe của người tuổi Mão kém hơn trước. Thời gian này, họ cần kiểm soát tâm trạng, tránh nóng giận. Nếu có thời gian, họ nên đi du lịch, nghỉ dưỡng thay vì chỉ ở nhà vùi đầu vào công việc.

Hoan hỷ đoán tuần đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc lộc rợp trời, kinh doanh cực vượng, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp tài năng, sống chân thành, thật thà. Trong cuộc sống, họ giàu ý chí vươn lên, không cam chịu phận nghèo khó. Vì vậy, con giáp này thường có xuất phát điểm thấp nhưng hậu vận rồi sẽ giàu sang, đủ đầy.

Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tháng 2 âm lịch, tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Những khoản đầu tư sinh lời của con giáp này sẽ băt đầu sinh lời. Con giáp này nên suy nghĩ kỹ hơn trong việc quản lý và tích lũy tài sản. Người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mùa màng bội thu, thu nhập cao hơn hẳn. Ngoài ra, người tuổi Tuất cũng nên chú ý đến các vấn đề đau nhức xương khớp hay các bệnh đường tiêu hóa.

Hoan hỷ đoán tuần đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc lộc rợp trời, kinh doanh cực vượng, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian tuần đầu tháng 2 âm lịch, họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ được cất nhắc vào một vị trí mới, xứng đáng với năng lực của bản thân. Sớm hay muộn, con giáp này cũng sẽ tận hưởng được những trái ngọt từ những nỗ lực của mình.

Những người tuổi Sửu đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm kiếm một môi trường làm việc mới. Có thể nói trong thời gian này, cơ hội công việc của con giáp tuổi Sửu rất nhiều. Người tuổi này cần suy nghĩ kỹ để chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình, từ đó tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hoan hỷ đoán tuần đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc lộc rợp trời, kinh doanh cực vượng, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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