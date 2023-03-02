Họa tan, Tiền đến với 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 3/3: May mắn đánh tan vận xui, nháy mắt tiền sinh ra tiền, phát tài tiến tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 16:30

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn, vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, tài lộc tăng tiến như mơ từ khung giờ này, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có bản chất rất tốt. Họ đối xử khá công bằng, chính trực với tất cả mọi người. Vì vậy, con giáp này có danh tiếng rất tốt, ghi điểm trong mắt quý nhân và có thể đạt được thành công trong sự nghiệp ngay trong lần "ra quân" đầu tiên. Nhiều người bị thu hút bởi con giáp tuổi Mùi. Họ tốt bụng và tích cực nên ngày thường được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, giúp sức cho họ nỗ lực vượt qua khó khăn.

Họa tan, Tiền đến với 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 3/3: May mắn đánh tan vận xui, nháy mắt tiền sinh ra tiền, phát tài tiến tới giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, vận trình phát triển của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh, đạt được sự viên mãn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, con giáp này sẽ có thêm cơ hội để tăng thu nhập vào nửa cuối tháng này. Ngày càng có nhiều người giúp đỡ, con giáp tuổi Mùi sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời vào thời gian tới.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện.

Họa tan, Tiền đến với 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 3/3: May mắn đánh tan vận xui, nháy mắt tiền sinh ra tiền, phát tài tiến tới giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Với những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc. Bạn hãy tạo uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác khiến bạn đạt được mọi ước mơ.

Tuổi Sửu

Từ khung giờ này, tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Họa tan, Tiền đến với 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 3/3: May mắn đánh tan vận xui, nháy mắt tiền sinh ra tiền, phát tài tiến tới giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Qua ngày hôm nay, Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp bốc ngay túi tiền: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng thành, tiền vô bao la

Qua ngày hôm nay, Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp bốc ngay túi tiền: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng thành, tiền vô bao la

Tử vi học chỉ rõ: 3 con giáp này sinh ra là để làm đại gia, dù đời vùi dập thế nào về sau cũng có được tiền tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 3/3 tử vi tu vi ngay 3/3

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 53 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc