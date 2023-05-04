Hiện tại cơ cực nhưng từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 10:40

Theo tử vi, từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ ẵm trọn tài lộc, mọi việc thuận lợi và luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, sẽ là thời điểm may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Căn cứ theo tử vi, thời gian tới tuổi Mão làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn.

Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước. Bạn hãy thoát khỏi chú mèo lười, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống của mình. Đây là thời cơ “vàng” để bạn là điều đó.

Hiện tại cơ cực nhưng từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, con giáp may mắn này được lộc tài vận, vạn sự hanh thông. Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình.

Người tuổi Tỵ là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Ngoài thuận lợi về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Tỵ thời gian tới còn may mắn trong tình yêu.

Hiện tại cơ cực nhưng từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhìn tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cần phải cảm tạ trời đất vì bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều mong muốn từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch. Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí.

Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính đối với con giáp này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Mặc dù vận may đến nhưng các con giáp cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng.

Hiện tại cơ cực nhưng từ ngày 16/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Tử vi có nói, từ nay đến ngày lễ 30/4, những con giáp may mắn này sẽ công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son.

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