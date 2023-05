Hết thời nghèo khó: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy, rung đùi hưởng phú quý đến cuối năm 2023

Tuổi Mão

Tuổi Mão có Thiên Tài chiếu mệnh nên khá thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Cục diện Mộc khắc Thổ khiến bản mệnh gặp một vài khó khăn trong chuyện tiền bạc. Vì một phút bồng bột mà bạn đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu, khéo co thì ấm mà không khéo thì đói.