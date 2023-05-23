Hết thời nghèo khó: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy, rung đùi hưởng phú quý đến cuối năm 2023

Tuổi Mão có Thiên Tài chiếu mệnh nên khá thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Cục diện Mộc khắc Thổ khiến bản mệnh gặp một vài khó khăn trong chuyện tiền bạc. Vì một phút bồng bột mà bạn đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu, khéo co thì ấm mà không khéo thì đói.

Mặt sáng là tình cảm nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, quan trọng là bạn phải nêm nếm sao cho vừa vặn. Người có gia đình thì giỏi đối nội đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể.

Tuổi Thìn bình thản, không hám danh lợi, cạnh tranh. Là người có chí lớn, bản mệnh đòi lại được quyền lợi trong công việc nhưng đôi khi làm việc còn thiên về cảm tính khá nhiều nên vẫn chưa phát được. Vận trình tài chính của tuổi Thìn tương đối ổn định. Con giáp này biết cách chi tiêu hợp lý, lên kế hoạch chi tiết nên không phát sinh nhiều khoản chi phí nào. Mọi thứ đều nằm trong dự định và tầm kiểm soát của bản mệnh.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng bình ổn, không có sóng gió. Dù công việc có chút áp lực nhưng bản mệnh may mắn là vẫn còn gia đình, bạn bè đứng sau động viên ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ diễn ra hanh thông. Người tuổi này được nhận xét là một người có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo tốt. Qua đó, bản mệnh đạt được những mục tiêu như mong muốn.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Bạn có thể gặp những chuyện xui rủi trong mối quan hệ tình cảm do tác động của Hung Tinh. Từ đó, cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn bởi những điều nhỏ nhặt, không đáng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm