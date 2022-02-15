Hết tháng 1 Âm Lịch, LỘC xuân vẫn tràn đầy, 3 con giáp tha hồ gia tăng thu nhập bằng nhiều nghề tay trái, khả năng làm giàu chắc chắn trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 13:07

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ đây đến hết tháng 1 Âm Lịch, được quý nhân phù trợ nên 3 con giáp may mắn tha hồ gia tăng thu nhập bằng nhiều nghề tay trái.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn được biết đến là người thông minh, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Họ sống có trước, có sau nên được người khác tôn trọng.

Từ đây đến hết tháng 1 Âm Lịch, con giáp tuổi Tỵ sẽ có thêm cơ hội phát huy tài năng của bản thân mình. Người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận nhiều khách hàng. Nhờ tài ăn nói, họ giỏi thuyết phục người khác ký hợp đồng hợp tác với mình.

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Từ đây đến hết tháng 1 Âm Lịch, con giáp tuổi Tỵ sẽ có thêm cơ hội phát huy tài năng của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bản chất hiền lành, chân thật, chịu thương chịu khó. Người tuổi Sửu nếu là nam thì giàu nghị lực vươn lên, nếu là nữ thì giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, chu đáo với mọi người.

Thầy số học dự đoán, đến hết tháng 1 Âm Lịch, người tuổi Sửu có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt. Công việc kinh doanh của con giáp may mắn có nhiều khởi sắc, khách hàng ngày một đông.

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Thầy số học dự đoán, đến hết tháng 1 Âm Lịch, người tuổi Sửu có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tài giỏi, tính tình kiên nhẫn, giàu nhiệt huyết và có trách nhiệm. Tuy bên ngoài, con giáp này khá mạnh mẽ, nóng nảy nhưng kỳ thật họ biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. 

Từ đây đến hết tháng Giêng, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh. Sau bao khó khăn, va vấp, cuối cùng con giáp này cũng được hưởng thành quả.

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Sau bao khó khăn, va vấp, cuối cùng con giáp này cũng được hưởng thành quả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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