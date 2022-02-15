Đúng ngày mai, thứ Tư 16/2/2022, kiếp 'hao TÀI, tốn CỦA' chiếu mệnh, 3 con giáp tinh thần giảm sút, có điềm báo tranh chấp, cãi vã khiến cho mọi nỗ lực tan thành mây khói

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Tư 16/2/2022, kiếp 'hao TÀI, tốn CỦA' chiếu mệnh, 3 con giáp xui xẻo vấp phải tranh chấp, dễ dẫn đến mất tiền, tốn bạc.

Tuổi Tỵ Có điềm báo tranh chấp, cãi vã xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác khi khó chịu. Đầu óc vì thế khó giữ được tỉnh táo nên dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể. Ngày này, một khi đã quyết định điều gì là bản mệnh sẽ trở nên cứng đầu cứng cổ, thậm chí cực đoan không muốn nghe ý kiến của người khác. Bạn đang tự đẩy bản thân vào tình huống trở thành kẻ khó ưa trong mắt người xung quanh mà không hay đấy. Hãy suy nghĩ thấu đáo hơn nhé.

Có điềm báo tranh chấp, cãi vã xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Trong ngày hôm nay có điềm báo người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay. Lại thêm ảnh hưởng của Thương Quan, những chú Khỉ cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân nhưng nếu đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn.

Trong ngày hôm nay có điềm báo người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Ngày này, sức sáng tạo của con giáp này còn giảm sút khá rõ, dù đã cố gắng tập trung tinh thần làm việc, nhưng hiệu quả không cao. Có lẽ con giáp xui xẻo nên dành thời gian nghỉ ngơi, đợi khi nào đầu óc tỉnh táo hơn hãy làm, tránh tình trạng vì xao nhãng mà phạm sai lầm không đáng có. Ngoài ra, bản mệnh còn khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không khéo thì những lời nói trong lúc nóng nảy của bạn sẽ ảnh hưởng xấu tới những mối quan hệ xung quanh, nhất là những người thân của bạn. Ngày này, sức sáng tạo của con giáp này còn giảm sút khá rõ, dù đã cố gắng tập trung tinh thần làm việc, nhưng hiệu quả không cao - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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