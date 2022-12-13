Hết năm 2022 qua cơn bĩ cực, sang năm 2023, 3 con giáp đón phú quý - nghênh tài lộc, phúc tinh soi sáng, cả năm an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 18:47

Nhận được đặc ân từ quý nhân phương xa, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón vàng bạc về trong nhà, tiền tài, sự nghiệp cứ thế phất lên như diều gặp gió trong năm 2023.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, năm 2023 là khoảng thời gian tốt để người tuổi Dần thu về lộc lá của mình, có thể là từ quý nhân phương xa, có thể đó sẽ là thần Tài ban lộc từ công việc. Có vận khí tốt, tuổi Dần có mở ra một cuộc sống ổn định và phát đạt hơn trước. của họ luôn ổn định.

Họ được Thần Tài nâng đỡ, công việc kinh doanh thu hoạch rất tốt, có thể dễ dàng đứng được vị trí cao ở nơi làm việc, vận trình sáng rực, có thể ‘cầm vàng’ trong tay, càng ngày càng giàu có.Có vẻ như họ sinh ra đã được Thần Tài phù hộ, công việc làm ăn cũng rất suôn sẻ, kiếm được tiền nhanh chóng.

Hết năm 2022 qua cơn bĩ cực, sang năm 2023, 3 con giáp đón phú quý - nghênh tài lộc, phúc tinh soi sáng, cả năm an nhàn sung túc - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, năm 2023 là khoảng thời gian tốt để người tuổi Dần thu về lộc lá của mình, có thể là từ quý nhân phương xa, có thể đó sẽ là thần Tài ban lộc từ công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý được chỉ ra trong năm 2023 sẽ chuẩn bị tinh thần đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời. Nhờ có con mắt nhìn xa trông rộng, họ bất ngờ tích lũy được một khoản lộc lá khá dư dả, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tý sẽ dễ dàng có của ăn của để.

Người tuổi Tý làm kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Các thương vụ của họ đều xuôi chèo mát mái. Nhờ chịu khó đầu tư, tìm tòi, con giáp này tìm được nguồn hàng tốt, gặp được nhiều khách hàng. Tử vi dự đoán họ sẽ gặt hái được giàu có và hạnh phúc từ con số không, cuộc sống phất lên khiến nhiều người phải ghen tỵ

Hết năm 2022 qua cơn bĩ cực, sang năm 2023, 3 con giáp đón phú quý - nghênh tài lộc, phúc tinh soi sáng, cả năm an nhàn sung túc - Ảnh 2
Tuổi Tý được chỉ ra trong năm 2023 sẽ chuẩn bị tinh thần đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, trong năm 2023, tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ vô cùng phát tài, phát lộc, các thương vụ đều suôn sẻ. Người tuổi này hãy chuẩn bị cho các chuyến đi công tác xa. Đàm phán khôn khéo, con giáp này nhất định sẽ không ra về tay không, thu nhập nhờ đó cũng tăng hơn trước.

Vận may đã đến, họ sẽ nhận được lộc lá từ phương xa gửi về, chỉ cho bản mệnh con đường kiếm tiền, họ thông minh, có năng lực, may mắn thường đến với họ, không lo cơm ăn áo mặc và được mọi người kính trọng.

Hết năm 2022 qua cơn bĩ cực, sang năm 2023, 3 con giáp đón phú quý - nghênh tài lộc, phúc tinh soi sáng, cả năm an nhàn sung túc - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong năm 2023, tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ vô cùng phát tài, phát lộc, các thương vụ đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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