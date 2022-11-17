Hào quang tỏa sáng từ 17/11 đến 20/11: 3 con giáp đón THẦN TÀI ghé thăm, giàu to trúng lớn, kinh doanh lãi đậm, sang quý lẫy lừng, tiền vàng như ý

Tuổi Tỵ tuy nghiêm khắc nhưng lại là người sống tình cảm. Họ chưa từng có ý triệt hạ ai ở nơi làm việc để nâng tầm bản thân mình lên, chính bởi vậy mà họ được lòng khá nhiều người.

Tài chính khấm khá thì hãy chi tiêu cho thật hợp lí, bạn có sao Kim Tinh chiếu mệnh nên rất dễ có cơ hội thăng tiến, sự nghiệp nở hoa. Bởi vậy mà đừng thể hiện thái quá hay quay mặt với bất cứ ai để rồi nhận về cái kết đắng lòng.

Ở thời điểm vượng tiến nhờ Thiên Quan và Chính Quan chiếu mệnh như thế này, tuổi Tỵ hoàn toàn có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, có một khoản tiền thưởng nóng đến với tay bạn nhờ khoảng thời gian cố gắng hết mình.

Thời điểm này bạn và người ấy rất có thể sẽ có những buổi hẹn hò ở một nơi hai bạn từng mong ước đặt chân đến. Với những cặp đôi yêu xa có dấu hiệu trở về bên nhau. Chúc mừng tuổi Tỵ!

Tuổi Thân

Nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng. Đi tới đâu con giáp này cũng được mọi người yêu mến, có cơ hội gặp quý nhân phù trợ. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích với công việc và đời sống cá nhân. Công việc tiến triển thuận lợi, con giáp này làm việc chăm chỉ nỗ lực nên thành quả thu được rất đáng nể.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm tốt để bản mệnh khởi nghiệp hoặc thực hiện các dự án đã ấp ủ bấy lâu nay.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, có thể mở lòng để tìm hạnh phúc riêng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người tài giỏi, can đảm và hào phóng. Họ nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, kiên trì trong sự nghiệp và dũng cảm tiến về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 17/11 đến 20/11, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn và cơ hội tốt. Họ cần chú ý làm việc gì cũng phải kiên trì, đừng hành động theo cảm tính. Việc cân nhắc, tính toán mọi việc giúp con giáp này đạt thành công.

Người tuổi Thìn không ngừng học hỏi, cố gắng vươn lên sẽ đạt thành tích nổi bật, thu hái được nhiều thành quả. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Thành đạt trong sự nghiệp, con giáp này mang đến cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.