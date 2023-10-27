Giữa tháng 9 âm lịch trở đi: Tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, vận thế không ngừng lên cao

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 04:51

Tử vi có nói, 3 con giáp giàu lên trông thấy từ giữa tháng 9 âm lịch trở đi.

Tuổi Tý

Từ giữa tháng 9 âm lịch trở đi, tuổi Tý sẽ có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu! Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Tý cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

Giữa tháng 9 âm lịch trở đi: Tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, từ giữa tháng 9 âm lịch trở đi, những người tuổi Thân sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Ttài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy “ngân khố” của mình. Con giáp sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. 

Giữa tháng 9 âm lịch trở đi: Tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt từ giữa tháng 9 âm lịch trở đi. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình. 

Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ. Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. 

Giữa tháng 9 âm lịch trở đi: Tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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