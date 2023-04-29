Giữa tháng 3 âm lịch Thần Tài thương, cuối tháng ngửa tay hứng tiền vàng, 3 con giáp cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 18:33

Tử vi có nói, từ giữa tháng 3 âm lịch kéo đến cuối tháng là thời điểm vàng để những con giáp này nắm bắt cơ hội trời ban, vươn lên đạt tới thành công, giàu có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh vốn chịu khó, lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh. Tử vi học có nói, từ giữa tháng 3 âm lịch kéo đến cuối tháng, có thể giúp con giáp này đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú.

Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương.

Giữa tháng 3 âm lịch Thần Tài thương, cuối tháng ngửa tay hứng tiền vàng, 3 con giáp cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ giữa tháng 3 âm lịch kéo đến cuối tháng, con đường làm quan của người tuổi Dậu khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dậu tìm kiếm nửa kia của mình.

Giữa tháng 3 âm lịch Thần Tài thương, cuối tháng ngửa tay hứng tiền vàng, 3 con giáp cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp từ giữa tháng 3 âm lịch kéo đến cuối tháng. Bạn có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức, nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn vẫn sẽ được cấp trên trọng dụng, đạt được sự ưu ái của nhiều người có chức, có quyền trong tập thể. Trên phương diện tình cảm, những người còn độc thân khá vượng vận đào hoa.

Giữa tháng 3 âm lịch Thần Tài thương, cuối tháng ngửa tay hứng tiền vàng, 3 con giáp cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến ngày 30/4: Hưởng phúc Thần Tài, 3 con giáp tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, càng chăm chỉ càng không lo thiếu tiền

Từ nay đến ngày 30/4: Hưởng phúc Thần Tài, 3 con giáp tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, càng chăm chỉ càng không lo thiếu tiền

Tử vi có nói, từ nay đến ngày lễ 30/4, những con giáp may mắn này sẽ công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 3 âm lịch tử vi ngày 16/3 âm lịch tử vi cuối tháng 3 âm lịch con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ