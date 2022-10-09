Giờ vàng sau 17h chiều 14/9 Âm lịch: 3 con giáp giàu có lên hương, đổi vận tụ tài, phúc lộc đầy nhà, gia đạo hạnh phúc

Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền sau 17h chiều ngày 14/9 Âm lịch, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Vì vậy, bạn có thể khởi đầu tuần mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực này ắt cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Với những người làm đầu tư, bạn tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. Bạn sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc.

Tuổi Ngọ

Đối với những người cầm tinh con ngựa, con đường tài lộc trước kia có thể gặp hung tinh tác loạn, điều này khiến nhiều người gặp vận may không như ý. Họ cũng cần thận trọng trước những kẻ tiểu nhân kẻo chịu cảnh quấy phá.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 17h chiều ngày 14/9 Âm lịchi, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Mặt khác, những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn sau 17h chiều ngày 14/9 Âm lịch. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.