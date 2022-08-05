Giờ vàng đã điểm: Thần Tài chiếu cố, quý nhân 4 phương tề tựu, 3 con giáp mau mau giơ tay hứng lộc, may túi 3 gang mang đi đựng tiền từ 15h hôm nay (5/8)

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:07

Bắt đầu từ 12h ngày 5/8, 3 con giáp này dần thăng tiến trong sự nghiệp, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, túi tiền ngày càng đầy lên.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Bắt đầu từ 15h ngày 5/8, con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả.

Thời gian gần đây, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước.

Giờ vàng đã điểm: Thần Tài chiếu cố, quý nhân 4 phương tề tựu, 3 con giáp mau mau giơ tay hứng lộc, may túi 3 gang mang đi đựng tiền từ 15h hôm nay (5/8) - Ảnh 1
Bắt đầu từ 15h ngày 5/8, con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đón nhận nhiều tin tốt từ các lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp đến tình duyên. Thời gian trước, con giáp này có thể gặp vài vấn đề nhưng không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, mọi khó khăn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Về sự nghiệp, từ 15h hôm nay (5/8) mở ra một chặng đường tươi sáng cho tuổi Mão. Nếu con giáp này đã vạch ra mục tiêu thì đây là thời điểm để hiện thực hóa các kế hoạch. Kết quả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Trong thời gian này, con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ hết mình trên con đường sự nghiệp. Hãy để ý tới những người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi, đó có thể chính là người mang đến tin vui cho tuổi Mão.

Giờ vàng đã điểm: Thần Tài chiếu cố, quý nhân 4 phương tề tựu, 3 con giáp mau mau giơ tay hứng lộc, may túi 3 gang mang đi đựng tiền từ 15h hôm nay (5/8) - Ảnh 2
Về sự nghiệp, từ 15h hôm nay (5/8) mở ra một chặng đường tươi sáng cho tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn trong thời điểm này. Đó có thể là tiền từ khoản đầu tư tưởng chừng “nằm im” trước đó hoặc khoản tiền do trúng số, trúng thưởng.

Khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, con giáp phát tài ngày 5/8/2022 này cần có cách chi tiêu hợp lý, nếu không "của thiên" cũng sẽ "trả địa" thôi.

Với người làm công việc tay trái, bạn cũng sẽ nhận được khoản thù lao kha khá. Đây là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng bạn đã bỏ ra. Con giáp này có thể tự thưởng cho mình để khích lệ tinh thần.

Giờ vàng đã điểm: Thần Tài chiếu cố, quý nhân 4 phương tề tựu, 3 con giáp mau mau giơ tay hứng lộc, may túi 3 gang mang đi đựng tiền từ 15h hôm nay (5/8) - Ảnh 3
Với người làm công việc tay trái, Dần cũng sẽ nhận được khoản thù lao kha khá. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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