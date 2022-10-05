Giờ tốt được Thần Tài chỉ rõ, đúng 12h ngày 6/10/2022, những con giáp có tiền chắn hết lối đi, khí thế ngời ngời, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 21:54

Tử vi chỉ rõ đúng 12h ngày 6/10/2022, những con giáp này sẽ may mắn dễ dàng thành công trong mọi phương diện, nhất là đường tài lộc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Dù không gặp may mắn như các con giáp khác nhưng họ có bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Người tuổi Sửu cũng phải phấn đấu nhiều hơn những con giáp khác.

Đúng 12h ngày 6/10/2022 người tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đây gặp nhiều khó khăn thì bây giờ họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này, vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng không ngờ. Sự nghiệp, tài vận và cả đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Sự khởi sắc có thể chưa rõ ràng vào đầu ngày nhưng từ giữa ngày trở đi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có quý nhân giúp đỡ dẫn đường nên Sửu có thể kiếm được khối tài sản lớn.

Giờ tốt được Thần Tài chỉ rõ, đúng 12h ngày 6/10/2022, những con giáp có tiền chắn hết lối đi, khí thế ngời ngời, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái' - Ảnh 1
Đúng 12h ngày 6/10/2022 người tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. 

Đúng 12h ngày 6/10/2022, người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong lúc này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ.

Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Giờ tốt được Thần Tài chỉ rõ, đúng 12h ngày 6/10/2022, những con giáp có tiền chắn hết lối đi, khí thế ngời ngời, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái' - Ảnh 2
Đúng 12h ngày 6/10/2022, người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi đúng 12h ngày 6/10/2022 cho biết con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng, đây chính là cơ hội giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Trong thời gian này chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn, thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đối với chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn do con giáp này sống quá cảm xúc. Hãy bình tĩnh đối diện với chuyện tình cảm của mình bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết ngay thôi.

Giờ tốt được Thần Tài chỉ rõ, đúng 12h ngày 6/10/2022, những con giáp có tiền chắn hết lối đi, khí thế ngời ngời, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái' - Ảnh 3
Tử vi đúng 12h ngày 6/10/2022 cho biết con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 6/10/2022 tử vi thứ Năm con giáp may mắn 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý