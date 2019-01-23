Giải mã ý nghĩa những vị trí tự nhiên mọc nốt ruồi son trên cơ thể

Nốt ruồi son có kích thước quá to và lớn dần theo thời gian cũng có thể là dấu hiệu nguy hiểm cần tới gặp bác sĩ ngay để kiểm tra sức khỏe . Tuy nhiên, nếu nốt ruồi son hoàn toàn bình thường và nằm ở những vị trí sau đây, có thể chủ nhân sẽ gặp được những vận may về đường tài lộc, sức khỏe, tình duyên trong tương lai gần.

Tự nhiên mọc nhiều nốt ruồi son đôi khi không hẳn là dấu hiệu tốt cảnh báo chủ nhân sắp gặp vận may mà có thể liên quan tới các dấu hiệu của ung thư cần cảnh giác. Nếu nhận thấy nốt ruồi son có bất cứ dấu hiệu bất thường nào như: sậm màu, xung quanh nốt ruồi da bị nhăn nhúm, nốt ruồi chảy máu hoặc có màu không đều, loang lổ thì cần theo dõi thật kỹ.

Hiện tượng mọc nốt ruồi son được coi là một điều may mắn đối với chủ nhân

Nốt ruồi son ở giữa lòng bàn tay

Phần giữa lòng bàn tay vị trí trũng nhất được gọi là vùng hỏa tinh hay vùng bình nguyên. Đây là vị trí lõm nhất trong lòng bàn tay của mỗi người. Nếu tự nhiên mọc nốt ruồi son ở vị trí này cho thấy người này được lộc đường hôn nhân, cuộc sống tình yêu hay vợ chồng đều viên mãn.

Người mọc nốt ruồi son ở giữa lòng bàn tay sau khi kết hôn sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh, xinh đẹp. Cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn sung túc, làm ra nhiều của cải và cũng giữ được tiền của.

Mọc nốt ruồi son ở lòng bàn tay cho thấy chủ nhân sắp gặp vận may về nhân duyên

Nốt ruồi son ở gan bàn chân

Tự nhiên mọc nốt ruồi son ở gan bàn chân phần trũng của lòng bàn chân là người may mắn được di chuyển nhiều nơi. Những người này thường có đường công danh phát triển, được cử đi công tác ở nhiều nơi và công việc sẽ thuận lợi hơn nếu thường xuyên công tác, du lịch.

Những người có nốt ruồi son ở lòng bàn chân khi đi công tác xa, ký hợp đồng với đối tác sẽ nhận được những thành công có lợi cho mình. Còn nếu như đi du lịch có thể được hưởng bình an trọn vẹn suốt chuyến đi.

Nốt ruồi son mọc ở cằm

Theo nhân tướng học trên khuôn mặt người, cằm được gọi là địa các thể hiện những dấu hiệu tài lộc về điền sản của con người. Bởi vậy, mọc nốt ruồi son ở vị trí này được cho là rất tốt cho chủ nhân về đường điền sản, tài sản về đất cát ruộng vườn.

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi son ở cằm thường là người được hưởng phú quý vinh hoa trọn đời, không phải lo cơm áo gạo tiền. Ngoài ra, nốt ruồi son ở cằm còn mang đến nhiều tài sản về bất động sản, có thể là cơ nghiệp do ông bà tổ tiên để lại hoặc tự mình làm ra.

Cằm là vị trí tượng trưng cho điền sản của con người

Nốt ruồi son mọc ở cằm giúp chủ nhân có khả năng sở hữu nhiều địa ốc, điền sản khi về già. Do đó, những người này thường có khối tài sản đồ sộ, hậu vận nhàn hạ không phải lo nghĩ nhiều mà được tự do tận hưởng cuộc sống.

Nốt ruồi son mọc ở mũi

Trong các cung diện nhân tướng học, vị trí mũi thể hiện đường tài lộc phú quý của một con người. Với những người có phần đầu mũi tròn đầy, dáng mũi lớn như củ tỏi và sống mũi cao thẳng là người tích lũy được nhiều của cải, cuộc sống giàu sang.

Nốt ruồi son mọc ở mũi là dấu hiệu ăn nên làm ra trong tương lai

Khi nốt ruồi son tự nhiên mọc trên mũi là dấu hiệu bản thân sắp có lộc ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền bạc, đường sự nghiệp phát triển, có thể thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, người phụ nữ có mũi lớn lại mọc nốt ruồi son ở phần đầu mũi hoặc cánh mũi lại có đường tình duyên không mấy thuận lợi, thường lận đận trong tình yêu hoặc cuộc sống hôn nhân không mấy trọn vẹn.

Về sức khỏe, những người có nốt ruồi ở vị trí mũi hoặc cánh mũi nên đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh trĩ. Ngoài ra, cũng cần theo dõi sự phát triển về thích thước và màu sắc của nốt ruồi son trên da để biết chính xác đó là nốt ruồi hay là nguy cơ gây bệnh tiềm ẩn.