Giai đoạn 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc dồi dào, mở đường đi lên thăng hoa và vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn đang ập tới

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 17:28

Trong 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc dồi dào do trời ban, vận khí cực kì tốt, mọi việc hanh thông.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Bản mệnh mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh.

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Nhưng bạn vẫn cần chủ động hơn để có thêm nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Tình yêu sẽ đến, nhưng bạn cứ lười biếng ở mãi một chỗ thì khiến cho cơ hội ít hơn, đó là điều chắc chắn.

Giai đoạn 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc dồi dào, mở đường đi lên thăng hoa và vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn đang ập tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây cho biết Thiên Tài giúp sức, người tuổi Mão có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Nếu có việc cần phải đi xa trong 4 ngày này, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Giai đoạn 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc dồi dào, mở đường đi lên thăng hoa và vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn đang ập tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, trong 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Trong4 ngày này người tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Giai đoạn 4 ngày (6, 7, 8, 9/10) tới đây, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc dồi dào, mở đường đi lên thăng hoa và vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn đang ập tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tinh tham khảo, chiêm nghiệm.

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