Đúng 16h00p chiều nay (5/10): Thời cơ vàng cho mọi nỗ lực, 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 14:39

Đúng 16h00p chiều nay (5/10) có 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội mở rộng và đa dạng hóa thu nhập, sự nghiệp về sau thăng tiến không ngừng.

Tuổi Sửu

Đúng 16h00p chiều nay (5/10) Thực Thần phù trợ, người tuổi Sửu làm ăn khá thuận lợi. Người làm kinh doanh, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục dấn bước.

Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, và đó là lý do chính giúp bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho mai sau.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Nếu có căng thẳng hay áp lực, bạn chớ nên giữ trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người sẽ cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Đúng 16h00p chiều nay (5/10): Thời cơ vàng cho mọi nỗ lực, 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đúng 16h00p chiều nay (5/10) Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị có thể chạm tay vào vị trí mà mình luôn mong ước bấy lâu nay, gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Mọi sự cố gắng của bạn đã được cấp trên trông thấy và sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi của bạn chính là điều khiến mọi người xung quanh đều phải khâm phục và ngưỡng mộ. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành tấm gương sáng trong tập thể. 

Đúng 16h00p chiều nay (5/10): Thời cơ vàng cho mọi nỗ lực, 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có năng lực và chú tâm vào phát triển sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính rất tốt, nhân hậu, có sức chịu đựng bền bỉ.

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Đúng 16h00p chiều nay (5/10) vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào cuối năm 2022 này, nhất là vào thời điểm như chiều hôm nay. Vài ngày tới, người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Đúng 16h00p chiều nay (5/10): Thời cơ vàng cho mọi nỗ lực, 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp ngồi im vận may cũng tới, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc về nhà

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp ngồi im vận may cũng tới, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc về nhà

3 con giáp trong 10 ngày sắp tới (5/10 - 14/10) càng đặt trọng tâm vào phát triển sự nghiệp, không ngại khó ngại khổ, thì càng dễ gặt hái thành công trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 59 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý