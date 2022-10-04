Trong 10 ngày tới, 3 con giáp ngồi im vận may cũng tới, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 18:46

3 con giáp trong 10 ngày sắp tới (5/10 - 14/10) càng đặt trọng tâm vào phát triển sự nghiệp, không ngại khó ngại khổ, thì càng dễ gặt hái thành công trong tương lai.

Tuổi Sửu

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Nhìn chung, trong 10 ngày sắp tới (5/10 - 14/10) tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, con giáp này chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp ngồi im vận may cũng tới, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi trong 10 ngày sắp tới (5/10 - 14/10) cho biết, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Tỵ. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí hôm nay bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp ngồi im vận may cũng tới, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày sắp tới (5/10 - 14/10) Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi nếu bạn biết nắm bắt thì thu về kha khá lợi nhuận trong hôm nay, nhất là đối với ai đang tự kinh doanh hay có công việc tự do.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là khoảng thời gian phù hợp để gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người đã lâu bạn không hội ngộ. Ngoài ra, các chuyến đi bất ngờ sẽ đem lại cho bạn nhiều hứng khởi.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp ngồi im vận may cũng tới, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trong 6 ngày tới, có 3 con giáp nhờ được Cát tinh trợ vận nên gặp được rất nhiều may mắn, chinh phục được nhiều thử thách, vận tiền tài 'tích tiểu thành đại', tương lai vô cùng tươi sáng

Trong 6 ngày tới, có 3 con giáp nhờ được Cát tinh trợ vận nên gặp được rất nhiều may mắn, chinh phục được nhiều thử thách, vận tiền tài 'tích tiểu thành đại', tương lai vô cùng tươi sáng

Trong 6 ngày tới (5/10 - 10/10) có 3 con giáp nhờ được Cát tinh trợ vận nên gặp được rất nhiều may mắn, chinh phục được nhiều thử thách, tương lai sẽ vô cùng rực rỡ cho mà xem.

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