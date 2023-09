Gia đình nào có người tuổi này chắc chắn vận khí thịnh vượng, tay trắng cũng phất lên giàu có

Những người tuổi Hợi tâm địa lương thiện nên được Thần Phật che chở, vượt qua nhiều kiếp nạn. Vận may của họ có thể lây lan sang cho người khác. Hợi sống khá khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, cư xử chừng mực, không mất lòng người khác. Trong công việc, bạn khá chăm chỉ, công tư phân minh, không để việc cá nhân chen vào việc công. Cũng vì tính này, bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng. Những người tuổi Hợi còn có nhược điểm là tinh tế nên đạt được khá nhiều thành công khi còn trẻ. Họ có khá nhiều tham vọng, không an phận với cuộc sống hiện tại. Vì vậy, họ thường tìm kiếm cho mình những cơ hội thử thách bản thân. Những người nào có người thân, bạn bè tuổi Hợi hãy đối xử với họ thật tốt. Sau này, bạn sẽ trông cậy và nhờ sự giúp đỡ của họ khá nhiều đấy!

Tuổi Dậu

Dậu có tâm lương thiện luôn giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu chăm chỉ, làm việc biết tính toán kỹ càng nên ít gây ra rắc rối. Trong công việc, họ luôn muốn đạt được những kết quả tốt nên dồn hết sức lực vào việc mình đã chọn. Có thể nói Dậu là người khá cầu toàn, làm việc gì cũng đòi hỏi sự hoàn hảo. Thế nên, khi còn rất trẻ, họ đã có những thành công nhất định, nắm quyền hành trong tay khiến nhiều người nể phục. Dậu còn mang lại may mắn cho người khác. Ở bên cạnh Dậu, bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết, tràn đầy sức sống và năng lượng. Không những vậy, bạn sẽ được hưởng lây vận may của Dậu, từ tay trắng cũng phất lên, giàu có nhanh chóng. Vì vậy, hãy trân trọng và đối đãi thật tốt với họ nếu may mắn có được người thân hay bạn bè tuổi này.