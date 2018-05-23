Top con giáp mệnh lớn trải qua nhiều kiếp nạn vẫn bình an vô sự, sức khỏe dẻo dai sống lâu trăm tuổi

Những con giáp dưới đây phúc dày, mệnh lớn, gặp đại nạn vẫn có thể vượt qua, sống đến trăm tuổi khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Thìn Thìn hưởng phúc trời ban nên sống lâu trăm tuổi - Ảnh minh họa: Internet Con giáp Thìn thể hiện sức mạnh và quyền lực. Bạn có thể trở thành những người lãnh đạo, nổi tiếng, thành đạt có địa vị trong xã hội khiến người khác cúi đầu kính nể. Thìn chăm chỉ, lúc nào cũng làm việc hết công sức, hết mình với đam mê. Nhờ phúc lộc của ơn trên, bạn không bao giờ bệnh vặt, cơ thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thìn phúc dày mệnh lớn nên khi gặp đại nạn đều có thể vượt qua dễ dàng, không gây tổn thương quá nhiều đến bản thân. Càng lớn tuổi, bạn càng sở hữu sức khỏe dẻo dai khiến nhiều người phải ganh tỵ. Nhờ vậy, Thìn sống lâu hưởng phúc trọn đời bên con cháu.

Tuổi Hợi Hợi được quý nhân giúp đỡ nên vượt qua nhiều kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Hợi khá hời hợt trong công việc. Bạn thường mất tập trung, đánh mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, Hợi không bao giờ lâm vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần khiến bản thân gặp khó khăn. Khi hết tiền, Hợi sẽ được món lợi từ trên trời rơi xuống, tiêu xài hết rồi lại có, cứ thế cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc. Bạn được bề trên phù hộ nên không bệnh tật nhiều, đổi lại cơ thể lúc nào cũng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Nếu kém may mắn gặp phải đại nạn, bạn cũng sẽ dễ dàng vượt qua nhờ sự phù trợ của quý nhân. Nói chung Hợi là “con của trời”, được che chở và bảo vệ, không bao giờ gặp phải bất hạnh trong cuộc sống.

Tuổi Tý Tý có sức khỏe dẻo dai, sống đời hưởng phúc với con cháu - Ảnh minh họa: Internet Tý thông minh, hoạt bát nên sự nghiệp có phần khá khẩm hơn tuổi Hợi. Bạn thành công nhờ tài năng của bản thân, chứ không dựa dẫm bất cứ ai. Tý có thể gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng và thành công vang dội. Làm việc nhiều, phải chịu áp lực từ cấp trên nhưng Tý không bao giờ bệnh vặt hay sa sút tinh thần. Bạn luôn biết cách giữ cho đầu óc thoải mái và sáng suốt. Càng lớn tuổi, sự nghiệp của bạn càng vững vàng, tiền tài bay phất phới khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tý nhờ phúc đức của ông bà tổ tiên để lại nên có sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi, hưởng vinh hoa phú quý với con cháu. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp đánh đâu thắng đó, hầu bao rủng rỉnh tiền, cơ ngơi vững vàng trong 3 năm tới Xin chúc mừng những con giáp dưới đây vượt qua bể khổ, chính thức bước vào thời kỳ thịnh vượng, ăn nên làm ra, may mắn hết phần thiên hạ trong ba năm tới.

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