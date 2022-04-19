GIA ĐÌNH LÀ SỐ MỘT là châm ngôn sống của những con giáp nữ sống vì gia đình

Đa số nữ tuổi Dậu đều muốn tự mình gánh vác mọi thứ. Trừ những việc họ không thể tự xoay xở thì mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Từ khi còn nhỏ, nữ tuổi Dậu đã khao khát có được một cuộc sống sung túc, an nhàn.

Họ kiếm được tiền nhưng lại sống vô cùng tiết kiệm. Bản thân dẫu có khó khăn cũng sẽ dùng tiền của mình để tiêu cho người thân. Miễn cưỡng ăn mặc tiết kiệm cả đời nhưng lại dành chăm lo cho gia đình. Và họ không bao giờ hối tiếc vì điều đó.

Để đạt được điều đó, họ luôn cố gắng lao động, thậm chí là hy sinh mọi thứ. Họ tâm niệm rằng tiền bạc là nguồn gốc của sự an toàn nên không bao giờ muốn rơi vào cảnh thiếu thốn. Dậu cũng rất sợ việc gia đình mình phải lao đao khó khăn nên họ lao vào kiếm tiền để lo cho những người mình thương yêu.

Tuổi Tỵ

Khác với những con giáp khác, những người phụ nữ tuổi Tỵ với vẻ bề ngoài uy quyền, đôi lúc có chút lạnh lùng và bất cần nhưng thực tế bên trong lại có một trái tim ấm áp. Không có chuyện gì là điểm yếu của họ nhưng gia đình lại khiến họ quan tâm và nặng lòng nhất. Họ có thể cứng rắn với người ngoài nhưng về nhà thì lại chăm sóc gia đình rất chu đáo.

Không những thế còn lên kế hoạch chi tiết để xây dựng gia đình ấm êm hạnh phúc. Giữa công việc bộn bề và gia đình thì họ có khuynh hướng nghiêng về gia đình nhiều hơn, ngoài ra bất kể làm việc gì họ cũng đều nghĩ đến gia đình đầu tiên. Họ cho rằng, người thân mới là người ở bên cạnh bạn cả đời và không ai có thể thay thế.

Tuổi Dần

Nữ tuổi Dần trời sinh bản tính siêng năng, cần cù, biết lao động lại chịu thương chịu khó. Họ sống từ lập từ nhỏ và chẳng bao giờ để bố mẹ phải bận lòng. Đến khi lấy chồng sinh con, một tay tuổi Dần quán xuyến việc nhà không một lời than vãn. Với Dần, gia đình phải có một người biết hy sinh. Nếu không tự tay làm mọi việc thì họ không yên tâm.

Nữ tuổi Dần lãng mạn nên khi gặp được người đàn ông có thể dựa dẫm, cô ấy sẽ làm tất cả những gì mình có, âm thầm cho đi mà không đòi hỏi đáp lại.

Tuy nhiên, áp lực cuộc sống và thực tế trần trụi dần khiến những người phụ nữ tuổi Dần nhận ra thực tế, họ bắt đầu chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu để lại cơ nghiệp giàu có cho con cháu. Tuổi Dần chấp nhận sống cuộc sống bình thường và để người khác tỏa sáng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.