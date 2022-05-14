Gia chủ tuyệt đối không để những thứ này trong nhà kẻo 'tán gia bại sản', có những thứ tưởng như vô hại lại ngấm ngậm phá đi tài lộc

Cây khô, hoa héo, hoa nhựa,...tượng trưng cho sự héo tàn, trì trệ mang không khí nặng nề, ám ảnh sẽ không tốt cho gia chủ, nên tuyệt đối không đặt trong nhà, thay vào đó có thể đặt cây xanh, hoa tươi.. sẽ đem lại vượng khí và không khí vui tươi cho ngôi nhà sinh khí và may mắn.

Bởi cây cối giúp điều hoa không khí hóa giải nguồn năng lượng xấu và mang nguồn năng lượng tốt. Khi cây xanh bị khô héo sẽ khiến vận may của gia đình bạn giảm sút, tài lộc khó lòng hanh thông như mong muốn.

Trong phong thủy , hoa khô đại diện cho nguồn năng lượng yếu và trì trệ, thực sự không hề tốt cho chủ nhân của ngôi nhà. Trong phòng làm việc, sự hiện diện của những loại hoa khô này sẽ khiến cho gia chủ thấy khó chịu, bức bối, không có tinh thần làm việc.

Đặt gương ở cửa ra vào

Ảnh minh họa: Internet

Gương là 1 trong những vật người xưa tuyệt đối kiêng đặt trước cửa nhà. Nhiều người vì tiện nên đặt ngay gương ở cửa chính để mỗi khi ra ngoài có thể chải chuốt lại đầu tóc, quần áo thật chỉn chu, gọn gàng.

Đồng thời, khi nghĩ về khía cạnh phong thủy, họ cho rằng gương có tác dụng phản chiếu, hóa giải nên khi đặt ngay cửa nhà (nơi đón thần Tài vào) có thể nhân đôi, nhân ba con đường tài lộc của các thành viên lên.

Thực tế, người ta tin rằng gương không thể tự lựa chọn việc phản chiếu may mắn hay vận xui. Nếu chẳng may bên ngoài có vận khí xấu thì rất có thể chính chiếc gương lại là một vật dẫn khiến ngôi nhà có thêm chuyện.

Những tấm gương có vết nứt nên được thay thế kịp thời để tránh tà khí bị lọt ra ngoài nếu không sẽ còn ảnh hưởng lớn hơn nữa.

Đồng hồ chết

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, người ta kiêng kỵ giữ những đồ vật đã hư hỏng trong nhà. Theo đó, đồng hồ chết là một trong những vật bạn không nên để trong nhà. Bởi đồng hồ tượng trưng cho thời gian, sự sống. Khi nó dừng chạy mang hàm nghĩa của sự mất mát, không may mắn.

Đinh tán trên cửa

Ở Việt Nam, chúng ta rất dễ thấy những chiếc đinh tán trên cửa nhà được chủ nhà đóng thêm để tiện treo đồ. Nếu nhà có cửa gỗ thì đặc biệt người xưa rất kiêng. Vì người ta cho rằng cửa gỗ là căn nguyên cho tài vận của một nhà, lỗ đinh để lại trên cửa gỗ đồng nghĩa với tài lộc bị thất thoát.

Vì vậy, người xưa thường khuyên nên sử dụng những loại móc treo tự dính thay vì dùng đinh.

Giày, dép cũ rách

Ảnh minh họa: Internet

Giày, dép rách là vật tượng trưng cho sự nghèo khó vất vả. Do đó, bạn nên vứt những đôi giày dép đã rách hoặc quá cũ, vì chúng mang theo những điều không may khiến gia chủ dễ hao tài, tán lộc.

Những đồ dùng không dùng nhiều năm, quần áo cũ cũng nên kịp thời xử lý và vứt đi, hoặc là cho người khác, nếu không thì phải đặt ở nơi sạch sẽ, để những người cần lấy đi. Những đồ dùng lâu ngày không dùng đến đặt trong phòng sẽ tạo ra không khí không hay.

Về phương diện sức khỏe, những đôi giày dép cũ là nơi cư trú yêu thích của vi khuẩn và nấm mốc, nếu để lưu cữu trong nhà sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, những đôi giày dép quá cũ thường sẽ bị giảm độ ma sát ở đế, nếu tiếp tục sử dụng có thể khiến bạn bị ngã khi di chuyển. Do đó, chúng ta nên thường xuyên dọn vệ sinh giá giầy dép, thấy những đôi giày dép cũ hoặc rách không dùng đến nữa thì nên bỏ đi ngay.