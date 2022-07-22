Gặp dữ hóa lành: 3 con giáp trong thứ 7 (23/7) làm gì cũng được thần phật che chở, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó, hỷ sự ào ào

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 20:56

Hãy xem ngôi sao may mắn sẽ soi sáng con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Đây là một ngày đầy cơ hội với người tuổi Dậu. Thời gian tới, Dậu có quý nhân giúp đỡ, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Tác phong làm việc của Dậu rất chuyên nghiệp, luôn quan tâm đến lợi ích chứ không bao giờ làm hời hợt, qua loa cho xong. Con giáp này cũng có năng lực, quyết đoán và khôn khéo nên có thể tạo dựng được chỗ đứng riêng ở nơi làm việc.

Với những thành tích có được, Dậu được lãnh đạo ghi nhận, có thể sẽ được thăng chức, thăng tiến nhanh chóng. Đến ngày 23/7 Dậu gặp được nhiều may mắn. Nếu cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ thì bản mệnh sẽ trở nên nổi bật và lập được một số thành tựu.

Chẳng những được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Dậu đi đến đâu, may mắn theo đến đó. Chỉ cần Dậu không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình.

Gặp dữ hóa lành: 3 con giáp trong thứ 7 (23/7) làm gì cũng được thần phật che chở, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó, hỷ sự ào ào - Ảnh 1
Ngày 23/7 Dậu gặp được nhiều may mắn, bản mệnh sẽ trở nên nổi bật và lập được một số thành tựu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo chiêm nghiệm của dân gian thì người tuổi Sửu đa phần có xuất thân khó khăn. Tuy nhiên, họ lại có một đặc điểm dễ nhận thấy đó là rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó.

Trong công việc, tuổi Sửu là người sống trách nhiệm, tâm huyết và cực kỳ nghiêm túc. Có thể thấy một khi đã đảm nhận nhiệm vụ nào là các chú trâu luôn nỗ lực làm tốt nhất có thể, không xong là thấy bứt rứt.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ này mà những người tuổi Sửu không sớm thì muộn sẽ thành công. Đặc biệt, theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, ngày thứ 7 (23/7) tuổi Sửu sẽ có của ăn của để, thậm chí trở nên cực kỳ giàu có. Tuổi Sửu còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, họ chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Gặp dữ hóa lành: 3 con giáp trong thứ 7 (23/7) làm gì cũng được thần phật che chở, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó, hỷ sự ào ào - Ảnh 2
Ngày thứ 7 (23/7) tuổi Sửu sẽ có của ăn của để, thậm chí trở nên cực kỳ giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang sứ mệnh của Rồng, dù cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua mọi thứ nhờ bản lĩnh vốn có. Đa số người tuổi Thìn có ý chí mạnh mẽ, có máu liều lĩnh và không ngừng theo đuổi sự giàu có, quyền lực. Người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, tuy nhiên vận may chưa đến mà họ buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là nợ nần chồng chất.

Tử vi học có nói, trong ngày 23/7 này, tuổi Thìn là con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt, tuổi Thìn có thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được quý nhân phương xa, giúp tuổi Thìn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp.

Vào thời gian này, tuổi Thìn cần cân nhắc trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, đây có thể là quyết định giúp tuổi Thìn đổi đời. Trước khi bước sang tuần mới, tuổi Thìn có thể giải quyết được vấn đề tài chính đang khó khăn, bên cạnh đó còn kiếm được khoản tiền kha khá, đủ sống vô cùng dư dả.

Gặp dữ hóa lành: 3 con giáp trong thứ 7 (23/7) làm gì cũng được thần phật che chở, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó, hỷ sự ào ào - Ảnh 3
Ngày 23/7 này, tuổi Thìn là con giáp gặp được nhiều may mắn, gặp được quý nhân phương xa. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp phát tài con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui