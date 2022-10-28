Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11), gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp lên hương bất ngờ, tài lộc tăng lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 16:45

Tử vi trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11) dự đoán 3 con giáp vận mệnh thăng hoa rõ rệt, lên hương dữ dội, tiền bạc nhiều vô số kể.

Tuổi Tý

Tử vi trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11) dự đoán là khoản thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu tháng, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

 Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11), gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp lên hương bất ngờ, tài lộc tăng lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11) dự đoán  công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính 4 ngày này. Quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bạn những con đường phù hợp trong tương lai.

Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11), gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp lên hương bất ngờ, tài lộc tăng lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp may mắn cuối cùng được điểm tên trong danh sách những con giáp may mắntrong 4 ngày tới (30,31/10 - 1,2/11) chính là tuổi Hợi. Các bạn là những người có trí thông minh cảm xúc cao, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều bạn bè hỗ trợ.

Đặc biệt, tuổi Hợi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

Thời điểm này, dù làm gì tuổi Hợi cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 4 ngày tới (30, 31/10 - 1, 2/11), gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp lên hương bất ngờ, tài lộc tăng lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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