Gần kề 4 ngày cuối tháng 8 âm lịch (27/8 - 30/8): 3 con giáp không là rồng cũng thành phượng, phúc đức đến ngày nở hoa, may mắn tràn trề

Ở đời chẳng ai nói trước được điều gì, có thể lên voi xuống chó bất cứ lúc nào. Nhưng với những con giáp may mắn này trong 4 ngày cuối tháng 8 âm lịch thì hãy kiên trì cố gắng để chờ đợi vận may đến.
- Thần Tài chấm sổ vàng vào 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch (26/8 - 30/8), 3 con giáp chuẩn bị mua thêm két đựng tiền, phú quý quấn thân, sự nghiệp công thành danh toại
- Đúng hôm nay (ngày 25/8 âm lịch), 3 con giáp miệng ngậm vàng - tay cầm bạc, tài vận lên cao vút, ngủ êm trên đống tiền
Tuổi Mão
Người tuổi Mão quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.
Tử vi cho thấy, đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, trong 4 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mão sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Tài lộc dần khởi vượng, những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.
Tuổi Tị
Có thể bạn chưa biết nhưng trong 4 ngày cuối tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con Rắn sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình. Mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.
Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.
Tuổi Thân
Tuổi Thân hãy cảm tạ trời đất bởi trong 4 ngày cuối tháng 8 âm lịch tới đây, bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn. Thời gian trước bị hung tinh Bàn Cân nhập mệnh, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập.
Song bạn cũng không cần quá lo lắng bởi sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới. Hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm