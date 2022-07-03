Gà gáy sang canh ngày 10/7, 3 con giáp mang mệnh quý nhân, là chân mệnh thiên phúc, đem lại hồng phúc bình an thịnh vượng, may mắn cho cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 11:34

Với những con giáp này họ là những người con hiếu thảo luôn nỗ lực để cha mẹ có thể được hưởng phúc, may mắn bình an.

Tuổi Mùi

Là con giáp đầu tiên, đứng đầu trong số 3 con giáp đem lại hồng phúc cho cha mẹ. Theo tử vi, tuổi Mùi là người giàu tình cảm, những người thuộc tuổi này được mệnh danh là những người thích làm việc thiện, luôn chính trực, gần gũi dễ bị người khác làm cho mềm lòng. Con giáp này mang phong thái tao nhã, tính cách hiền lành, làm việc suy nghĩ thấu đáo nên luôn mang lại cho người khác cảm giác an tâm.

Những người tuổi Mùi bước sang ngày 10/7 sẽ không làm cho bố mẹ phải lo lắng. Có thể nói, tương lai của những người con tuổi này là không giới hạn. Cả một đời bình thường của các bậc cha mẹ đều bị con của họ làm thay đổi, hay còn được gọi là ngôi sao may mắn của bố mẹ.

Gà gáy sang canh ngày 10/7, 3 con giáp mang mệnh quý nhân, là chân mệnh thiên phúc, đem lại hồng phúc bình an thịnh vượng, may mắn cho cha mẹ - Ảnh 1
Bước sang 10/7 tuổi Mùi sẽ không làm bố mẹ lo lắng, con giáp này còn được gọi là ngôi sao may mắn của bố mẹ -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những đứa trẻ tuổi Hợi thường rất may mắn, từ nhỏ họ đã thể hiện thông minh nhiệt tình và hào phóng. Lớn dần lên những đứa trẻ tuổi Dậu cũng rất ngoan ngoãn và được người lớn tuổi yêu quý, có nhiều bạn bè. Những đứa trẻ tuổi Hợi rất biết hiếu thảo và luôn tỏ lòng yêu mến với cha mẹ.

Bố mẹ của họ trước kia có vẻ không được tận hưởng cuộc sống sung túc, nhưng vào ngày 10/7 này lại có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Những điều này đều do vận may của đứa trẻ tuổi Hợi đem lại.

Gà gáy sang canh ngày 10/7, 3 con giáp mang mệnh quý nhân, là chân mệnh thiên phúc, đem lại hồng phúc bình an thịnh vượng, may mắn cho cha mẹ - Ảnh 2
Tuổi Hợi vào thời gian này sẽ khiến cho bố mẹ được hưởng vinh hoa phú quý, tận hưởng cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi này có sức khỏe cường tráng, tinh thần hoạt bát, nhanh nhẹn, khí thế tràn trề có lí tưởng cao đẹp, giàu có, thích làm người lãnh đạo không bao giờ chịu khuất phục, quan điểm cá nhân rõ ràng, có tầm nhìn xa.

Thời gian này, ưu điểm nổi bật nhất của con giáp tuổi Thân là lòng hiếu thảo, biết nghe lời giúp đỡ cha mẹ. Có thể nói con giáp này là chân mệnh thiên tử, là thần Tài của bố mẹ. Nhờ vào sự thông minh và cách nắm giữ tiền tài nên đem lại hồng phúc, bình an thịnh vượng, vận may của gia đình dần dần khởi sắc và đi lên.

Gà gáy sang canh ngày 10/7, 3 con giáp mang mệnh quý nhân, là chân mệnh thiên phúc, đem lại hồng phúc bình an thịnh vượng, may mắn cho cha mẹ - Ảnh 3
Tuổi Thân vào 10/7 có thể nói là chân mệnh thiên tử, là Thần Tài của bố mẹ, vận may gia đình dần dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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