Gà gáy sang canh ngày 10/7, 3 con giáp mang mệnh quý nhân, là chân mệnh thiên phúc, đem lại hồng phúc bình an thịnh vượng, may mắn cho cha mẹ

Tuổi Mùi

Là con giáp đầu tiên, đứng đầu trong số 3 con giáp đem lại hồng phúc cho cha mẹ. Theo tử vi, tuổi Mùi là người giàu tình cảm, những người thuộc tuổi này được mệnh danh là những người thích làm việc thiện, luôn chính trực, gần gũi dễ bị người khác làm cho mềm lòng. Con giáp này mang phong thái tao nhã, tính cách hiền lành, làm việc suy nghĩ thấu đáo nên luôn mang lại cho người khác cảm giác an tâm.

Những người tuổi Mùi bước sang ngày 10/7 sẽ không làm cho bố mẹ phải lo lắng. Có thể nói, tương lai của những người con tuổi này là không giới hạn. Cả một đời bình thường của các bậc cha mẹ đều bị con của họ làm thay đổi, hay còn được gọi là ngôi sao may mắn của bố mẹ.