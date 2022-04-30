Gà gáy sang canh, đúng ngày 2/5: Tổ tiên ban lộc lớn, quý nhân "dúi" tiền vào tay, top 3 con giáp đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 18:02

3 con giáp này vận may đến tới tấp sau ngày 2/5, phải mua thêm két đựng tiền...

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Nhưng sau ngày 2/5 cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên 2023 nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Cuối năm là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

Gà gáy sang canh, đúng ngày 2/5: Tổ tiên ban lộc lớn, quý nhân 'dúi' tiền vào tay, top 3 con giáp đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 2/5, người tuổi Thìn vận trình hanh thông, tài lộc viên mãn. Con giáp may mắn bất ngờ đón nhận tin vui trên con đường công danh sự nghiệp khi thuận lợi thăng quan tiến chức, tiền tài dư dả, lộc lá đầy nhà. Bản mệnh không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân bởi bạn xứng đáng với vị trí đang có.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để gặt hái nhiều thành công. So với những con giáp khác, tuổi Sửu chấp nhận thất bại để tìm kiếm bài học thay đổi cuộc sống trong tương lai, họ tin rằng mọi vấp ngã đều được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Sửu vốn sống thực tế, không mơ mộng, họ luôn tâm niệm rằng sướng khổ đều do bản thân mình, nếu buông xuôi, mặc kệ số phận thì mãi mãi sẽ không thể thăng tiến. 

Năm 2022 này cuộc sống tuổi Sửu đang dần khởi sắc hơn, người khác khó khăn thế nào không biết nhưng tuổi Sửu lấy những kinh nghiệm từng trải làm bàn đạp để tiến xa hơn trong tương lai. Trong 2 ngày tới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm, tiến về phía trước thì con đường làm giàu trong tầm tay, càng làm việc càng tìm được nhiều cơ hội. 

Trong tuần mới tới đây, đặc biệt sau ngày 2/5, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực. Công việc tuổi Sửu trong năm mới bất ngờ suôn sẻ, những khó khăn của tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa.Tháng 5 tới là tháng vạn sự hanh thông, tuổi Sửu gặp nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống thoải mái và vui vẻ, thỏa sức sáng tạo. Cuối năm 2022, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội đổi đời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 13 ngày tới (1/5 - 13/5), Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” 3 con giáp tình tiền nở hoa, tiền bạc ào ào chảy vào túi, phải thức đêm để đếm tiền

Đúng 13 ngày tới (1/5 - 13/5), Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” 3 con giáp tình tiền nở hoa, tiền bạc ào ào chảy vào túi, phải thức đêm để đếm tiền

Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của 3 con giáp này mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt.  

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 17 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 17 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng