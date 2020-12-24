Đường chỉ tay hình chữ M tiết lộ những sự thật thú vị về bạn

Chỉ tay chữ M (còn được gọi là bàn tay chữ M) được tạo ra bởi các đường chỉ tay Tâm đạo, Sinh đạo và Trí đạo, 3 đường này kết hợp với nhau thành hình dạng giống chữ M.

Dân gian thường truyền tai nhau rằng người có đường chỉ tay hình chữ M trong lòng bàn tay sẽ rất tài năng cùng tính cách vô cùng đặc biệt, họ có thể là nhà lãnh đạo tuyệt vời và có sự nghiệp phát triển rực rỡ. Liệu đây chỉ là lời đồn hay là sự thật?

Theo đó thì chủ sở hữu tướng tay chữ M ở tay trái hoặc tay phải đều được cho là những người rất tài giỏi, họ có nhiều khả năng thiên bẩm, đặc biệt là trực giác nhạy bén hơn người thường.

Trong cuộc sống, những trường hợp có tướng tay này khá hiếm, không nhiều người sở hữu được chúng. Các chuyên gia trong lĩnh vực xem tướng tay đã nhận định rằng chủ nhân của bàn tay có chữ M là những người vô cùng đặc biệt trong tính cách và vận mệnh.

Chủ sở hữu tướng tay chữ M ở tay trái hoặc tay phải đều được cho là những người rất tài giỏi

Phần lớn những người có trong bàn tay chữ M thường là nhà lãnh đạo tuyệt vời cũng như sự nghiệp của họ dễ dàng đạt được những thành tựu vững chắc. Qua nghiên cứu, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, trong đó có các nhà lãnh đạo, tiên tri thế giới đều có chữ M trong lòng bàn tay.

Nếu chữ M xuất hiện ở cả hai tay thì càng chứng tỏ chủ nhân là người vô cùng xuất chúng, sinh ra để làm người lãnh đạo, họ có thể là một chính trị gia giỏi, đem đến nhiều lợi ích to lớn cho xã hội.

+ Những người có chỉ tay hình chữ M rất sự may mắn và có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ

Người ta đã tìm thấy điểm chung ở những người có đường chỉ tay hình chữ M là đa phận họ theo đuổi các công việc trong lĩnh vực chính trị, pháp lý và dần đạt được những thành công và vươn lên vị trí quản lý hàng đầu.

Những người có chỉ tay hình chữ M có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ

Là những người có kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cá nhân tốt. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu nhiều năng khiếu đặc biệt cùng với trực giác phi thường. Chính vì thế, khi họ nỗ lực hết mình, đồng thời đặt tâm trí và trái tim vào việc họ đang làm thì sẽ nhanh chóng đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

+ Những người có đường chỉ tay chữ M là bậc thầy nhìn thấu được sự dối trá và lừa lọc

Đa phần các phụ nữ sở hữu lòng bàn tay hình chữ M thường có được trực giác rất nhạy bén. Chính nhờ giác quan thứ 6 tinh tế và sâu sắc nên họ có thể nhận ra những lời nói dối trá hay thái độ không trung thực của đối phương.

Đa phần các phụ nữ sở hữu lòng bàn tay hình chữ M thường có được trực giác rất nhạy bén

Ngoài ra, sự đặc biệt của họ dễ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến xung quanh và họ cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của người khác, nhưng không phải vì thế mà họ thiếu cảnh giác với những người có ý định xấu.

+ Bàn tay chữ M nói lên điều gì? Họ là những người có khí chất rất đặc biệt

Dù có ngoại hình xuất chúng hay không, không kể là đàn ông hay phụ nữ thì những người có chỉ tay chữ M vẫn luôn có khí chất và thần thái nổi bật so với những người xung quanh. Từ cách nói chuyện, đi đứng, cử chỉ hành động họ luôn tỏa ra tần sóng thu hút người khác trong cuộc sống.

Những người có chỉ tay chữ M vẫn luôn có khí chất và thần thái nổi bật so với những người xung quanh

+ Khả năng cân bằng cuộc sống của những người có chữ M trong lòng bàn tay

Chữ M xuất hiện trong tay tượng trưng cho sự cân bằng tốt đẹp. Đây là những người sống rất tình cảm, họ tốt bụng nhưng cũng rất lý trí và có suy nghĩ logic, quan điểm sống tích cực. Những người này sẽ biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời dần hoàn thiện những điều mới mẻ của bản thân để nó ngày một tốt hơn.

+ Tình cảm thủy chung

Nếu vừa có chữ M trong lòng bàn tay, đồng thời có tướng mặt vuông vắn thì tính cách của những người này thường rất khoan dung, độ lượng, dễ gặp được nhân duyên tốt. Ngoài ra, tình cảm của họ cũng ổn định, không dễ thay lòng đổi dạ.

2. Số mệnh của người có đường chỉ tay chữ M

+ Sở hữu nhiều may mắn hơn người

Mặc dù những người có đường chỉ tay hình chữ M phải trải qua nhiều cực nhọc để đạt được thành công nhưng họ vẫn luôn có những điều may mắn xuất hiện trong đời. Nếu hình chữ M càng rõ nét, đường chỉ tay càng đậm và lòng bàn tay đầy đặn thì đó là người có nhiều phúc khí.

+ Năng lực lãnh đạo

Chữ M xuất hiện trong lòng bàn tay chỉ ra chủ nhân là người có óc phán đoán nhanh nhạy và tầm nhìn xa trông rộng. Vì từ trong tố chất của họ đã toát ra khả năng lãnh đạo xuất chúng.

Trong tố chất của họ toát ra khả năng lãnh đạo xuất chúng

Một số người nổi tiếng có khả năng lãnh đạo tuyệt vời là vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama, Chủ tịch tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft Bill Gates.

Ngoài khả năng lãnh đạo giỏi, họ còn có năng lực giao tiếp rất tốt và được nhiều người yêu mến.

+ Nhiều triển vọng

Nói về tài năng thì những người có chỉ tay hình chữ M thường có nhiều tài lẻ. Chính quan điểm rõ ràng, sự nhanh nhạy, tinh tế đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công ở phương diện nghề nghiệp. Không chỉ làm chính trị, ngoại giao, pháp lý, họ còn bùng nổ tài năng ở những lĩnh vực như kinh doanh, y học, khoa học.

+ Thường xuyên làm từ thiện

Một ưu điểm nữa của những người có chữ M trong lòng bàn tay là họ thích làm từ thiện, giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sẽ không để lỡ các nhân tài tiềm năng.

Ưu điểm nữa của những người có chữ M trong lòng bàn tay là họ thích làm từ thiện

Lòng tốt bụng của những người này cùng với các nỗ lực bản thân không mệt mỏi để cải thiện cuộc sống, đồng thời với những đóng góp tích cực cho xã hội, phúc khí của họ sẽ không ngừng tăng lên. Do đó, càng về già, họ sẽ càng thành công và có hậu vận tốt đẹp.

3. Một số dấu hiệu khác xuất hiện trong bàn tay chứng tỏ chủ nhân sở hữu là người giàu có

+ Lòng bàn tay dày dặn và có độ đàn hồi

Những người có lòng bàn tay lớn, dày nhưng mềm mại và không thô cứng, có tính đàn hồi, đồng thời còn có đường tình cảm sâu, rõ ràng đa phần là người có tinh thần vững vàng, lý tưởng lớn lao cũng như họ sẽ có cái nhìn đầy mới mẻ trong kinh doanh. Tương lai những người này sẽ có được những vinh quan trong sự nghiệp, làm rạng danh dòng họ.

+ Lòng bàn tay hồng hào

Nếu sở hữu lòng bàn tay hồng hào thì xin chúc mừng rằng bạn là những người có nhiều phúc khí. Và thường bạn sẽ không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, sự nghiệp, công danh hay tình cảm vì luôn có quý nhân phù trợ.

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Lòng bàn tay hồng hào

+ 5 ngón tay sát nhau, gọn gàng cân đối

Một đôi bàn tay hồng hào, cộng thêm 5 ngón tay khi chụm lại mà không bị hở thì đều là những người rất giỏi giang trong việc quản lý tiền bạc, họ rất biết chi tiêu, làm việc cẩn thận, có kế hoạch trong cuộc sống, biết nhìn xa trông rộng và không bao giờ tiêu tiền quá tay.

Bên cạnh đó, người có 5 ngón tay dài ngắn rành mạch thường là người làm việc chu đáo, có trình tự. Do đó, công việc và cuộc sống của họ đều được thu xếp khéo léo, không phải gặp cảnh bữa đói bữa no.

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây đã giúp bạn biết thêm nhiều điều thú vị về công việc, vận mệnh của những người có đường chỉ tay hình chữ M. Nếu thấy hay thì bạn có thể chia sẻ điều này với bạn bè và gia đình, đồng thời thử đọc lòng bàn tay cho họ, biết đâu điều đó thật sự lý thú và bạn sẽ hiểu hơn về những người xung quanh mình.