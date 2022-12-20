Đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, Thần Phật gọi tên 3 con giáp trao ngay thẻ vàng: Trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng    

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 13:37

Thần Phật trải chiếu lộc vào 16h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, những con giáp này rước vàng đón bạc, vận quý nhân rực sáng, làm ăn may mắn, thuận buồm xuôi gió.    

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh và đảm đang. Họ tinh tế trong việc quan sát lời nói và hành động, là người đảm việc nhà và giỏi xã giao. Đây là một trong những con giáp sẽ lan tỏa phúc khí tới cả gia đình.

Đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, Thần Phật gọi tên 3 con giáp trao ngay thẻ vàng: Trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói rằng, gia đình có được người tuổi Tý chính là may mắn lớn. Với sự kề vai sát cánh của tuổi Tý, bạn đời sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn, kéo theo tài lộc ngày một vượng, của cải “chất như núi”. Con cái trong gia đình nhận được sự chăm sóc tốt nên lớn lên trở thành người có ích, sẽ phát huy tốt khả năng của mình. Nhìn chung, gia đình họ chính là niềm mơ ước của biết bao người, hạnh phúc và sung túc.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn hiền lành, siêng năng và kiên nhẫn. So với những người khác, tuổi Thân không gặp nhiều may mắn nhưng họ luôn có sự phấn đấu không ngừng, nhờ vậy mà có bản lĩnh vượt qua mọi thứ.

Đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, Thần Phật gọi tên 3 con giáp trao ngay thẻ vàng: Trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 16h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân ngày càng thăng hoa phát triển. Trong giai đoạn này, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt, tuổi Thân sẽ có khả năng đổi vận trong một đêm.

Tuổi Dần

Chính bản thân người tuổi Dần cũng có thể nhận ra rằng vận trình sự nghiệp của mình khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được cải thiện. Đây là thời điểm rất có lợi để bạn phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn. Chỉ cần không ngừng cố gắng, cấp trên cũng chính là quý nhân sẽ nhìn ra khả năng của bạn và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. 

Đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, Thần Phật gọi tên 3 con giáp trao ngay thẻ vàng: Trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với bản mệnh để công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn, giúp đôi bên cùng có lợi. Tóm lại, chẳng điều gì có thể cản được bước chân thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tin tưởng vào bản thân và hướng tới mục tiêu nhé.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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