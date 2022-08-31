Đúng vào Lễ Quốc Khánh (2/9/2022), Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, người thành đại gia, kẻ đếm tiền không xuể, tài khoản nảy số, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang

Vào ngày 2/9, 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, hứng lộc không ngớt, làm gì cũng hái ra tiền, giàu sang phú quý.
- Tử vi 3 ngày giữa tuần (31/8 - 2/9), 3 con giáp may mắn một bước lên tiên, phát tài phát lộc, tiền bạc bao la, sự nghiệp bức phá, cuộc sống đủ đầy viên mãn
- Dự đoán tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), 3 con giáp sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, hoạnh tài hưng phát liên tục, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự
Tuổi Tý
Vào ngày Lễ Quốc Khánh (2/9), tuổi Tý được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui, công việc của tuổi Tý có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.
Người tuổi Tý có Chính Tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Tý vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu là đến từ công việc chính.
Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Tý sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.
Tuổi Hợi
Đúng vào ngày 2/9, Lễ Quốc Khánh, tử vi dự báo rằng người tuổi Hợi có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước. Tuổi Hợi đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Công việc của tuổi Hợi diễn ra trôi chảy. Quý nhân xuất hiện đem tới cho người tuổi Hợi khá nhiều may mắn nếu đang theo đuổi đường công danh. Cát khí vượng đặc biệt phù hợp với những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay là chuyển đổi công việc.
Hợi sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Hợi buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, Hợi được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Hợi sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.
Tuổi Tỵ
Ngày Lễ Quốc Khánh (2/9), tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng, đây là thời điểm tuổi Tỵ ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Mọi việc của tuổi Tỵ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Trong thời gian này, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.
Tỵ sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Tỵ cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng. Con giáp này sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.