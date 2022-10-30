Đúng thứ Hai (31/10): Phật Bà xua đuổi hung tinh, Thần Tài đón may mắn đến, 3 con giáp trúng lớn, cầu gì được nấy, giàu có kếch xù, xây nhà sắm xe là chuyện thường tình

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 10:10

Đúng thứ Hai (31/10), những con giáp sau đây sự nghiệp tài chính đều lên hương, thần phật phù hộ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là những người có tầm nhìn xa trông rộng. Khi đối diện với một vấn đề, họ sẽ không hành xử lỗ mãng, mà thường tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, lược bỏ những yếu tố tiếu tiết không gây nhiều ảnh hưởng, sau đó chọn đúng trọng tâm vấn đề để giải quyết.

Đức tính này là nhân tố chủ yếu khiến họ có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc. Con giáp này trời sinh tốt số, đúng thứ Hai (31/10) tài lộc đại phát, giàu sang khó ai bằng.

Đúng thứ Hai (31/10): Phật Bà xua đuổi hung tinh, Thần Tài đón may mắn đến, 3 con giáp trúng lớn, cầu gì được nấy, giàu có kếch xù, xây nhà sắm xe là chuyện thường tình - Ảnh 1
Con giáp Thìn thăng hoa khó ai cản. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ như thế, họ còn có cách để biến tài sản hiện có của mình ngày một nhiều thêm, vì thế, chẳng mấy chốc mà họ sẽ trở thành một người có của ăn của để, việc trở thành tỷ phú nằm trong tầm tay.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải.

Sự nghiệp hanh thông, bạn được quý nhân giúp đỡ, có năng lực thực hiện nhiệm vụ công việc. Nếu có ý thay đổi công việc, nên suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Đúng thứ Hai (31/10): Phật Bà xua đuổi hung tinh, Thần Tài đón may mắn đến, 3 con giáp trúng lớn, cầu gì được nấy, giàu có kếch xù, xây nhà sắm xe là chuyện thường tình - Ảnh 2
Tuổi Dần phất cao khó ai ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nâng cao, bạn biết hành động theo cơ hội, tư duy chủ động, đạt hiệu quả cao, dễ được lãnh đạo khen ngợi, được thăng chức, tăng lương. Tình cảm rất êm đềm, tình cảm ngày càng tốt đẹp, mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu có dự định kết hôn thì có thể tính đến chuyện cùng nhau đi chơi xa.

Tuổi Mùi

Đúng thứ Hai (31/10), tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Ơn trên có thần phật phù hộ độ trì. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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