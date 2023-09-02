Đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (2/9 - 3/9), tài lộc nở rộ, 3 con giáp đầu tư trúng lớn, vận trình đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 09:59

Tử vi cho biết, đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, việc làm ăn vượng tài vượng lộc, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Thìn trời sinh đã mạnh mẽ, quyết đoán, họ là người có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Họ là người có tính đa nghi, dù là việc gì, trước khi thực hiện họ thường tính toán đâu ra đấy và chỉ bắt tay vào làm khi đã cầm chắc thắng lợi.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, tuổi Dần làm kinh doanh sẽ có tài lộc nở rộ. Con giáp này đã lên kế hoạch tốt cho sự nghiệp kinh doanh của mình và mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch mà họ đề ra. Trong tháng này, con giáp này bán được nhiều hàng hóa, doanh số tăng lên trông thấy.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (2/9 - 3/9), tài lộc nở rộ, 3 con giáp đầu tư trúng lớn, vận trình đại phú đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo, trong thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này hợp tác hoặc giải ngân vốn làm ăn kinh doanh. Sự nghiệp thành công vượt bậc giúp tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

Nói chung, thành công của tuổi Tỵ là cả một hành trình phấn đấu chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Nhờ thái độ tích cực, chăm chỉ làm việc, sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Tỵ càng thăng hoa, giúp họ thu hái bộn tiền, có được cuộc sống sung túc.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (2/9 - 3/9), tài lộc nở rộ, 3 con giáp đầu tư trúng lớn, vận trình đại phú đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, thích dĩ hòa vi quý. Trong công việc, họ đặc biệt cẩn trọng, tỉ mỉ và khá cầu toàn. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Đó cũng chính là lý do khiến người tuổi Sửu trở thành một người bạn làm ăn hữu hảo, có thể tin tưởng được.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần là thời điểm rất tốt đẹp với tuổi Sửu, họ có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân nên việc làm ăn, buôn bán ngày càng xuôi thuận. Vận trình của họ suôn sẻ từ thời điểm hiện tại đến tận cuối năm. Nhờ ký được các hợp đồng quan trọng, con giáp này thu lời lớn, tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Những người buôn bán nhỏ cũng buôn may, bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (2/9 - 3/9), tài lộc nở rộ, 3 con giáp đầu tư trúng lớn, vận trình đại phú đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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