Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022 tình duyên không vượng, 3 con giáp liên tiếp gặp chuyện buồn trong tình cảm, mâu thuẫn khó giải quyết, tài lộc cũng giảm sút nghiêm trọng

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 20:05

Chia buồn với 3 con giáp gặp chuyện không vui trong thứ 3, ngày 8/3/2022. Hãy suy nghĩ tích cực và nhìn nhận lại mọi việc để tìm cho mình một hướng đi tốt nhất nhé.

 

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022, mọi quyết định của tuổi Mão đã sai hướng. Cố gắng nắm chặt và không chịu buông bỏ có thể là cách tốt nhất mà bạn nghĩ ra để giữ một thứ gì đó, một ai đó, nhưng thực tế là làm điều ngược lại mới là đúng. Nhất là trong chuyện tình cảm.

Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022 tình duyên không vượng, 3 con giáp liên tiếp gặp chuyện buồn trong tình cảm, mâu thuẫn khó giải quyết, tài lộc cũng giảm sút nghiêm trọng - Ảnh 1
Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022, mọi quyết định của tuổi Mão đã sai hướng. Ảnh minh họa: Internet.

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt vì bạn đang lo nghĩ nhiều, có thể các mối quan hệ xã hội của bạn không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022, những suy nghĩ khiến con giáp tuổi Thìn tự đưa mình vào rắc rối chứ không phải ai khác. Do đó, nếu có thể hãy đơn giản hóa vấn đề, không nên chỉ vì một sự việc nhỏ mà cho rằng ai đó xấu xa hay đừng chỉ vì một hành động mà đánh giá cả con người.

Thái độ của bạn lúc này rất quan trọng, nếu bạn khiêm tốn, bỏ đi cái tôi của mình thì không thể vì bạn đang ít tiền hay nhiều tiền mà người ta có quyền xem thường bạn. Luôn giữ thái độ đúng mực và đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Không những vậy tránh xung đột không đáng có với nửa kia của bạn trong ngày này nhé.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022, với tác động của Kiếp Tài một vài rắc rối đi kèm những cảm giác bực dọc nho nhỏ có thể xuất hiện và ngăn cản khả năng hoàn thành nhiệm vụ của con giáp tuổi Ngọ. Tuy nhiên đừng để sự bất tiện ấy làm ảnh hưởng một ngày của bạn.

Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022 tình duyên không vượng, 3 con giáp liên tiếp gặp chuyện buồn trong tình cảm, mâu thuẫn khó giải quyết, tài lộc cũng giảm sút nghiêm trọng - Ảnh 2
Đúng thứ 3, ngày 8/3/2022, với tác động của Kiếp Tài một vài rắc rối đi kèm những cảm giác bực dọc. Ảnh minh họa: Internet.

Hôm nay bản mệnh cảm nhận rõ sức khỏe của bản thân đang giảm sút. Lúc này bạn đừng cố bào chữa rằng mình đang làm rất tốt cho việc chăm sóc bản thân cơ mà, thực tế là bạn đang thực hiện sai cách, ví dụ như uống quá nhiều thuốc bổ lại ảnh hưởng tiêu cực tới thận của bạn chẳng hạn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 3 tử vi con giáp 2022 tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'