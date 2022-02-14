Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp vận trình đi xuống, TIỂU NHÂN ngáng đường, tài lộc không thông

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 23:01

Chia buồn với 3 con giáp vận trình đi xuống trong ngày thứ 3, ngày 15/2/2022. Hãy luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và vượt qua nhé.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi.

Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp vận trình đi xuống, TIỂU NHÂN ngáng đường, tài lộc không thông - Ảnh 1
Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Bản mệnh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, quá tự tin vào khả năng của mình.

Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh không nên lên án quá mạnh mẽ những lỗi sai do sơ suất của người khác. Hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn, tránh việc gây tổn thương cho người nghe.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ.

Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp vận trình đi xuống, TIỂU NHÂN ngáng đường, tài lộc không thông - Ảnh 2
Đúng thứ 3, ngày 15/2/2022, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet.

Tỷ Kiên cho thấy bạn cũng sẽ gặp phải rắc rối trong công việc. Bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập khi không nhận được sự ủng hộ của bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy thử quan sát và suy nghĩ lại xem vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, Kiếp Tài chiếu mệnh, 3 con giáp bị TIỂU NHÂN phá hoại, tài lộc không thông, khó khăn tiếp nối khó khăn

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, Kiếp Tài chiếu mệnh, 3 con giáp bị TIỂU NHÂN phá hoại, tài lộc không thông, khó khăn tiếp nối khó khăn

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022 có 3 con giáp vướng phải vận xui nên tài lộc không thông, tình tiền bị ảnh hưởng. Không những vậy, sức khỏe cũng có chiều hướng đi xuống, phải hết sức cẩn trọng.

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