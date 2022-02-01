Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), trắc trở trong ngày đầu xuân, 3 con giáp gặp không ít khó khăn, tình cảm bị hung tinh đe dọa

Tâm linh - Tử vi 01/02/2022 08:13

Xin chia buồn với 3 con giáp không may mắn trong ngày mùng 2 Tết, tức thứ 3, ngày 2/2/2022.

 

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), người tuổi Mão gặp không ít khó khăn và trắc trở trong những ngày đầu xuân năm mới. Vận trình tình cảm bị hung tinh đe dọa, vợ chồng khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng sàng nhưng dị mộng, hòa khí trong nhà bị phá vỡ. Bên ngoài mọi chuyện có vẻ như vẫn ổn nhưng thực chất nội bộ gia đình lục đục từ lâu.

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), trắc trở trong ngày đầu xuân, 3 con giáp gặp không ít khó khăn, tình cảm bị hung tinh đe dọa - Ảnh 1
Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), người tuổi Mão gặp không ít khó khăn và trắc trở trong những ngày đầu xuân năm mới. Ảnh minh họa: Internet.

Ngày này bản mệnh còn dễ gặp chuyện bực mình bởi những lời nói thiếu ý nhị từ người khác. Đó là những người tới chơi nhà hoặc người mà bạn tới chúc Tết nhưng nói lời không tốt lành, cố tình gây hấn, gợi ra những vấn đề khó xử. Bạn có thể hẹn bạn bè để tâm sự, quên đi chuyện khó chịu lúc trước. Tết là phải vui mà, đừng mặt nặng mày nhẹ, ủ rũ mãi làm gì.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), người tuổi Thìn đang tự làm khó mình với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có đôi khi chỉ là những lời nói vui đùa của người khác, vì Tết là dịp mọi người thoải mái thăm hỏi vui vẻ với nhau nhưng con giáp này lại nhạy cảm nghĩ theo một hướng khác và rồi tự sinh hậm hực. Những chú Rồng hãy suy nghĩ thoáng hơn, mỉm cười để thấy khá hơn nhé.

Ngày Thổ khí đương vượng, con giáp này cũng nên chú ý hơn về sức khỏe, nhất là trong chuyện ăn uống. Ngày Tết có những khi ăn uống thất thường, uống nhiều hơn ăn, dễ gây đau bụng khó tiêu, lưu ý chút để không đổ bệnh ngay đầu năm bạn nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), tâm trạng của người tuổi Mùi độc thân không được tốt. Bản mệnh không khỏi cảm thấy cô đơn buồn bã vì thấy xung quanh ai cũng có đôi có cặp, quây quần bên nhau ngày lễ Tết nhưng bản thân vẫn cứ một mình. Vốn dĩ con giáp này không phải là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Ngày xuân năm mới người người cười nói nhưng bản mệnh lại có những nỗi khổ trong lòng chẳng biết tỏ cùng ai, thế mới buồn phiền không thôi.

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), trắc trở trong ngày đầu xuân, 3 con giáp gặp không ít khó khăn, tình cảm bị hung tinh đe dọa - Ảnh 2
Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), tâm trạng của người tuổi Mùi độc thân không được tốt. Ảnh minh họa: Internet.

Thổ khí vượng nhắc nhở tuổi Mùi cần quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, nhất là người có tiền sử bệnh dạ dày. Ngày Tết ăn uống nhiều lại sử dụng rượu bia, ngủ nghỉ không đúng với nhịp sinh hoạt bình thường nên rất dễ khiến bệnh tái phát.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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