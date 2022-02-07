Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, Kiếp Tài chiếu mệnh, 3 con giáp bị TIỂU NHÂN phá hoại, tài lộc không thông, khó khăn tiếp nối khó khăn

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, Kiếp Tài mang tới nhiều rắc rối, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ vội tin theo lời từ một phía. Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình.

Không những vậy, trong chuyện tình cảm xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm đối phương và trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Dù bạn có từng đạt được thành tích xuất sắc đến đâu thì cách cư xử nóng nảy, bốc đồng vẫn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm. Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Hãy bình tĩnh lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm làm giàu khác thích hợp hơn.

Bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên ăn đồ quá cay hoặc nhiều dầu mỡ.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn. Bạn cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc.

Đúng thứ 3, ngày 8/2/2022, Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet.

Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên.

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