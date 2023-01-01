Đúng Rằm tháng Chạp: 3 con giáp Cá Chép hoá Rồng, có Thần Tài "kề bên" ban trăm lộc vàng, gánh tiền mỏi vai, giàu có phát hờn, sắp sửa đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 20:52

Đúng vào Rằm tháng Chạp, 3 con giáp sẽ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ về mọi mặt trong đời sống. Cùng đón chờ nhé!

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn hướng về phía trước để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, nên mục tiêu của họ là theo đuổi sự quyền lực và giàu có, bất kể phía trước có gian nan khó khăn thế nào, họ vẫn vượt qua một cách ngoạn mục nhờ bản lĩnh trời ban.

Tử vi học có nói, vào Rằm tháng Chạp, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có bước chuyển biến bất ngờ, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Sự nghiệp tuổi Thìn cũng có bước tiến triển, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được đối tác tiềm năng, hợp tác lâu dài kéo theo tài vận dồi dào và vững chắc.

Dự kiến, tuổi Thìn sẽ sớm xây dựng được cơ ngơi và cuộc sống ổn định, tạo tiền đề giúp thời gian sau viên mãn sung túc. Nhìn chung, tháng sau sẽ là một tháng đáng mong chờ đối với tuổi Thìn.

Đúng Rằm tháng Chạp: 3 con giáp Cá Chép hoá Rồng, có Thần Tài 'kề bên' ban trăm lộc vàng, gánh tiền mỏi vai, giàu có phát hờn, sắp sửa đón Tết tưng bừng - Ảnh 1
Nhìn chung, tháng sau sẽ là một tháng đáng mong chờ đối với tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Thời gian trước mang tới cho những người tuổi Tý khá nhiều nỗi lo về tiền bạc và sức khỏe. Nhưng vào Rằm tháng Chạp, bạn có thể yên tâm hơn vì những rủi ro này sẽ qua đi nhanh chóng và những điều may mắn tốt lành sẽ đến.

Theo tử vi học thì đây sẽ là thời điểm có rất nhiều thay đổi và khởi sắc với tuổi Tý, tài vận và may mắn sẽ tự động tìm tới bạn. Nếu bình tĩnh và biết chớp cơ hội, bạn sẽ có thể trở nên giàu có, sung túc và có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống vì từ thời điểm này tới cuối năm bạn sẽ ngày càng thăng tiến hơn mà thôi.

Bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng sức khỏe, tài chính và không phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu biết nỗ lực và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thì vận may của con giáp này sẽ cực tốt. Rằm tháng Chạp sẽ là thời gian để bạn làm giàu và dẹp bỏ hết những phiền não thị phi xung quanh.

Đúng Rằm tháng Chạp: 3 con giáp Cá Chép hoá Rồng, có Thần Tài 'kề bên' ban trăm lộc vàng, gánh tiền mỏi vai, giàu có phát hờn, sắp sửa đón Tết tưng bừng - Ảnh 2
Rằm tháng Chạp sẽ là thời gian để bạn làm giàu và dẹp bỏ hết những phiền não thị phi xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Rằm tháng Chạp chính là thời điểm tràn ngập may mắn đối với tuổi Mão, nhất là về chuyện tình cảm. Bạn sẽ có một bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm, đồng thời bạn cũng sẽ gặp được những cơ hội đầy bất ngờ trong cuộc sống.

Ngoài ra, bạn sẽ có quý nhân phù trợ và dẫn lối để đi tới thành công trong sự nghiệp. Nhìn chung khoảng thời gian này bạn sẽ được hưởng "trái ngọt" khi sự nghiệp và tình cảm đều viên mãn.

Về phương diện tình cảm, tuổi Mão sẽ rất đào hoa vào thời gian tới, đi đâu cũng có người để mắt tới, thậm chí ngay tại chỗ làm việc cũng không ngoại lệ. Nhìn chung đây là ngày có nhiều chuyển biến tích cực đối với tuổi Mão, nhất là về tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày mai (2/1): "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", 3 con giáp có Thần Tài "kề vai sát cánh" đến cánh cửa giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, tài khoản chạm đỉnh, hoan hỷ đón năm mới

Ngày mai (2/1): "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", 3 con giáp có Thần Tài "kề vai sát cánh" đến cánh cửa giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, tài khoản chạm đỉnh, hoan hỷ đón năm mới

Đúng ngày mai, 3 con giáp sau sẽ hết khó hết khổ, chuẩn bị đón một năm mới tràn đầy niềm vui và sum vầy. Cùng đón chờ nhé!

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