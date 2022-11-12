Đúng nửa cuối tháng 11, các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 08:33

Đúng nửa cuối tháng 11, 3 con giáp sau đây đi đến đâu sẽ hưởng phước lành đến đó, có gì khó đã có quý nhân phù trợ, công việc hanh thông không phải lo nghĩ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Con giáp này luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin.

Nửa cuối tháng 11, những người cầm tinh con Tuất sẽ có khoảng thời gian rất tốt đẹp. Bản mệnh là người sinh ra đã có trí tuệ thông minh hơn người. Chưa kể, người tuổi này cũng là người rất có ý chí nỗ lực vươn lên. Bởi thế, khả năng thành công của những người tuổi Ngọ luôn trong tầm với. Con giáp này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sự nhanh nhạy, trí tuệ của bản mệnh được phát huy cao độ. Trên con đường tài lộc, người tuổi Ngọ làm công ăn lương hoặc trong công sở sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình. Nguồn thu chính phụ của họ đều vô cùng rủng rỉnh.

Đúng nửa cuối tháng 11, các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 1
Trên con đường tài lộc, người tuổi Ngọ làm công ăn lương hoặc trong công sở sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số viết rằng, trong cuộc sống, những người tuổi Tý không những luôn hành xử khôn khéo mà còn rất thông minh và linh hoạt. Con giáp này thích hợp trong các công cuộc đàm phán bởi lẽ từ cách trò chuyện hài hước hóm hỉnh của bản mệnh khiến đối phương cảm thấy tin cậy và có thể tiến hành hợp tác dễ dàng hơn.

Nửa cuối tháng 11, người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán thì công việc sẽ rất khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, con giáp may mắn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà nhận thấy rằng có giá trị. Người tuổi này đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Đúng nửa cuối tháng 11, các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 2
Thời điểm này, con giáp may mắn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà nhận thấy rằng có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu vốn căn cơ, tiết kiệm lại vốn mẽ, độc lập và quyết đoán. Không như những con giáp khác, con giáp tuổi này là người có tiếng nói và có tài lãnh đạo, bất kể là trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng có khả năng chỉ đạo mọi thứ và ứng biến một cách hoàn hảo.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Với tính cách không ngừng cầu tiến, kiên định, bản mệnh đã sớm trở thành ông chủ bà chủ. Nửa cuối tháng 11, tuổi Dậu sẽ có tất cả, tình yêu lẫn tiền bạc đều viên mãn, chỉ cần biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống, bản mệnh sẽ giữ vững được vị trí của mình. Không những tự tạo sự nghiệp cho bản thân thật vẻ vang mà còn giúp gia đạo hưng thịnh rực rỡ.

Đúng nửa cuối tháng 11, các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 3
Tuổi Dậu sẽ có tất cả, tình yêu lẫn tiền bạc đều viên mãn, chỉ cần biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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