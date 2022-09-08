Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, ‘mở mắt đã có tiền’, lộc lá về dồn dập không kịp trở tay, chuẩn bị mua thêm két sắt mới đủ chứa

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 09:45

Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), Thần Tài ban phước cho 3 con giáp này vạn sự hanh thông, tiền về không kịp nghĩ, đếm mỏi tay.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch) gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người. Đặc biệt việc kinh doanh của người tuổi Mùi vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng cao. Vận thế có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự nghiệp bắt đầu bước vào đại vận, sẽ gặp được cao nhân dẫn đường chỉ lối, làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng đạt được thành công, tiền tiêu không hết.

Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, ‘mở mắt đã có tiền’, lộc lá về dồn dập không kịp trở tay, chuẩn bị mua thêm két sắt mới đủ chứa - Ảnh 1
Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch) gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), các mối quan hệ của người tuổi Thìn không ngừng được mở rộng, con giáp này liên tiếp gặp được quý nhân trong công việc, tài chính, tình cảm. Công việc có dấu hiệu khởi sắc, những kế hoạch của con giáp sau thời gian đình trệ đã được tiến hành và thu được nhiều lợi nhuận.

Các mối quan hệ xã hội cũng rất phát triển, Thìn gặp được những người tốt sẽ hỗ trợ bạn hết lòng khi gặp khó khăn. Con giáp cũng nên chăm chỉ làm việc thiện vì càng tích nhiều công đức, phước khí của con giáp sẽ ngày càng tăng và gặp được nhiều may mắn.

Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, ‘mở mắt đã có tiền’, lộc lá về dồn dập không kịp trở tay, chuẩn bị mua thêm két sắt mới đủ chứa - Ảnh 2
Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), các mối quan hệ của người tuổi Thìn không ngừng được mở rộng, con giáp này liên tiếp gặp được quý nhân trong công việc, tài chính, tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, lanh lợi, rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến, hơn nữa lại có óc quan sát nên có thể tìm kiếm được những cơ hội tốt đẹp nhất. Đúng ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch), do hưởng phúc Tổ Tiên và được Thần Tài phù trợ nên sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng, đạt được vô số kỳ tích trong công việc, nên việc tăng lương, tăng thưởng, tăng chức đương nhiên sẽ xảy ra khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng hết sức hòa đồng, vui vẻ nên có được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Hợi sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn từ việc đầu tư và không cần lo nghĩ về tài chính trong thời gian dài. Nhìn chung, vận trình của con giáp may mắn này không có gì đáng ngại trong thời gian này.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (8.9), Cát Tinh soi mệnh, Phật Bà độ trì 3 con giáp may mắn bất ngờ, phú quý chảy thành dòng, tài vận chảy thành sông, vinh hoa phú quý chạm đỉnh, giàu không ai bằng

Đúng 4 giờ chiều mai (8.9), Cát Tinh soi mệnh, Phật Bà độ trì 3 con giáp may mắn bất ngờ, phú quý chảy thành dòng, tài vận chảy thành sông, vinh hoa phú quý chạm đỉnh, giàu không ai bằng

Đúng 4 giờ chiều mai (8.9), những con giáp này có thần phật phù hộ, cát tinh soi chiếu, của cải về tận nhà, giàu sang vô đối.

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