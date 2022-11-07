Đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch, quý nhân sẽ gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, vơ vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 08:39

Vận may ùng ùng kéo đến nhà 3 con giáp này trong ngày rằm tháng 10 âm lịch.

Tuổi Mão

Rằm tháng 10 âm lịch, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão vượng phát. Năng lực bản thân của con giáp này không ngừng được nâng cao nên sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài.

Không những được tăng lương tăng thưởng từ công việc chính mà các khoản đầu tư bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ do sự nhanh nhạy của người tuổi Mão trong việc kinh doanh.

Với tiềm lực tài chính vững chắc, người tuổi Mão đã có một vị trí vững chắc trong xã hội và không phải lo lắng bất cứ điều gì về cơm áo gạo tiền nữa.

Đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch, quý nhân sẽ gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, vơ vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 1
Rằm tháng 10 âm lịch, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Rằm tháng 10 âm lịch, do chính tài phát, hoạnh tài vượng , sự nghiệp lại được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp nên người tuổi Tỵ có thể mạnh dạn bỏ tiền ra đầu tư vào những dự án kiếm lời.

Người tuổi Tỵ chỉ cần không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thì cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ. Rằm tháng 10 âm lịch, chính là thời gian thuận lợi nhất của con giáp này trong năm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tâm địa thiện lương, tốt bụng. Rằm tháng 10 âm lịch,, người tuổi Sửu không những được thần tài phù hộ mà những chuyện đen đủi trong gia đình cũng được hóa giải.

Chính vì vậy, trong thời gian này, gia vận bình an, sự nghiệp hưng thịnh, tài vận vượng phát, người tuổi Sửu đi đến đâu cũng gặp cơ hội kiếm tiền nên có thể nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

 

 

  

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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