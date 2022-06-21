Đúng ngày mai, thứ Tư 22/6/2022, Chính Ấn nâng đỡ, 'ăn lộc vàng' từ Thực Thần, vận trình 3 con giáp xuôi thuận như 'cá gặp nước', tài lộc sáng bừng bừng

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 06:44

Ai là con giáp phát tài ngày 22/6/2022, tiền bạc ngập két? Hãy tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây để biết mình có ở danh sách này hay không nhé!

Tuổi Mão

Thứ 4 này, công việc của tuổi Mão được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. Hôm nay bạn được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bạn còn nhiều khả năng hơn thế nữa.

 

Nhờ cục diện hai hành Mộc tương hòa nên tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều, cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà. Nay bản mệnh dễ có người cho lộc khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Bạn cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến hôm nay vì bạn xứng đáng có được những điều đó.

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/6/2022, Chính Ấn nâng đỡ, 'ăn lộc vàng' từ Thực Thần, vận trình 3 con giáp xuôi thuận như 'cá gặp nước', tài lộc sáng bừng bừng - Ảnh 1
Thứ 4 này, công việc của tuổi Mão được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi thấy tuổi Thìn trong hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

 

Đường tài lộc vì Mộc khắc Thổ nên bản mệnh không được lơ là với nhà cửa, đồ đạc, tiền bạc. Đi ra ngoài nên khóa cửa cẩn thận kẻo kẻ gian vào nhà lấy trộm đồ. Ra đường không nên mang vàng hay cầm theo số tiền lớn, phải đề phòng kẻ cướp, đừng xem thường.

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/6/2022, Chính Ấn nâng đỡ, 'ăn lộc vàng' từ Thực Thần, vận trình 3 con giáp xuôi thuận như 'cá gặp nước', tài lộc sáng bừng bừng - Ảnh 2
Xem tử vi thấy tuổi Thìn trong hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mặt công việc trong ngày thứ 4 này của tuổi Tuất may mắn hơn người nhờ Chính Quan nâng đỡ. Sắp có tin vui thi cử, xin việc hoặc chạy chức. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu, hàng hóa nhờ thế mà cũng được bán chạy hơn.

 

Cục diện Mộc khắc Thổ cho biết con giáp này có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm khi mà luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người ấy. Bạn làm gì cũng làm một mình, người nhà không biết đường nào mà lần, suy nghĩ hơi bồng bột dễ gây ra tranh cãi.

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/6/2022, Chính Ấn nâng đỡ, 'ăn lộc vàng' từ Thực Thần, vận trình 3 con giáp xuôi thuận như 'cá gặp nước', tài lộc sáng bừng bừng - Ảnh 3
Mặt công việc trong ngày thứ 4 này của tuổi Tuất may mắn hơn người nhờ Chính Quan nâng đỡ. Sắp có tin vui thi cử, xin việc hoặc chạy chức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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