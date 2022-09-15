Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, Kiếp Tài ám vận, 3 con giáp 'còng lưng trả nợ', xui xẻo đủ đường, tiền bạc thất thoát

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 12:45

Thứ Sáu ngày 16/9/2022, Kiếp Tài ám vận, 3 con giáp 'còng lưng trả nợ', xui xẻo đủ đường, tiền bạc thất thoát.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ tương đối gian nan, vất vả trong ngày thứ Sáu này. Bạn sẽ gặp khá nhiều thử thách trên con đường chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Đồng thời, bản mệnh hãy nên làm việc thận trọng hơn để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Cùng với đó, sự cố chấp trong quá trình làm việc là nguyên nhân làm cản trở con đường sự nghiệp của bản mệnh.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ không có dấu hiệu khởi sắc. Thổ khắc Thủy cho biết, bất đồng quan điểm là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn và người ấy ngày càng thêm xa cách. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, Kiếp Tài ám vận, 3 con giáp 'còng lưng trả nợ', xui xẻo đủ đường, tiền bạc thất thoát - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ tương đối gian nan, vất vả trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra sai lầm nối tiếp và khó khăn không ngừng vào đúng ngày mai. Tác động của hung thần Thương Quan nên con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với không ít thất bại và xui xẻo. Các quyết định sai lầm có thể dẫn đến những kết cục ngoài ý muốn, tốn thời gian để khắc phục hậu quả.

Vận trình tình cảm không được như ý. Bạn chưa thực sự tin tưởng nửa kia, dẫn tới thái độ nghi ngờ và thường có những lời nói, hành động dằn vặt nửa kia lẫn bản thân mình. Chính điều này đã làm mối quan hệ của cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến xa hơn nhưng cũng không chấm dứt hẳn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, Kiếp Tài ám vận, 3 con giáp 'còng lưng trả nợ', xui xẻo đủ đường, tiền bạc thất thoát - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra sai lầm nối tiếp và khó khăn không ngừng vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Thân sẽ trở nên không được dễ dàng. Con giáp này sẽ phải đối mặt với vô vàn các áp lực, từ sự hối thúc của cấp trên đến giục giã của đồng nghiệp. Hơn nữa, bạn cũng đang đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho mình nên quá trình làm việc nhìn chung sẽ chẳng hanh thông là mấy.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên kém chút thuận hòa. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được hòa hợp vì chưa tìm được tiếng nói chung, cãi vã liên miên. Người độc thân còn chưa tìm được một nửa cho mình vì duyên chưa tới.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, Kiếp Tài ám vận, 3 con giáp 'còng lưng trả nợ', xui xẻo đủ đường, tiền bạc thất thoát - Ảnh 3
Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Thân sẽ trở nên không được dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/9/2022, Thần Tài trao vận may nghìn năm có một, 3 con giáp tiền bạc dư dả, tài lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/9/2022, Thần Tài trao vận may nghìn năm có một, 3 con giáp tiền bạc dư dả, tài lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thứ Sáu 16/9/2022, 3 con giáp tiền bạc dư dả, tài lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp "thuận buồm xuôi gió" hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp tử vi thứ ba tử vi ngày 15/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 53 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 53 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả